〈台北都會〉營業43年 北市信維市場月底熄燈

2017-02-07

〔記者郭安家／台北報導〕四十六年歷史的信維市場整宅，是台北市第二座市場及整宅共構大樓，歷史僅次於南機場市場整宅。而位於地下一樓的信維市場，則占地一千坪，屬防空避難室，目前一一四攤違法使用，台北市市場處規劃今年二月底撤攤、給補償費，讓營業四十三年的市場熄燈走入歷史；但信維整宅改建遙遙無期，依現行法令，該市場極有可能成為蚊子館。

住戶意見未整合 改建無期

雖然去年傳出信維整宅可能會進行由政府從旁協助的「半程型公辦都更」，但台北市都發局長林洲民昨表示，因市場處整合住戶產權，因此還未排定公辦都更，但都更處長方定安去年已和住戶說明法律；方定安則表示，住戶意見整合是公辦都更要件，目前住戶尚未提出相關需求。據了解，信維整宅還未完成整合、估價，至於權變計畫八字沒一撇。

信維整宅有四八九戶、一千名住戶，居民指出該處約有七成租客、三成所有權人仍居住當地，且租客多為獨居老人；另外，該建築產權複雜，除有地下室違法市場，一樓還有商家、攤販。住戶翁先生說，房屋水管都快爛掉，大家希望都更，但因房屋坪數太小，有三、四坪，也有八、九坪，所有權人勢必要貼錢換屋，為了釐清少貼或多貼，住戶談不攏都更條件。

市場處則解釋，公辦都更必須要有一定比例所有權人同意，但耳聞有些所有權人已失聯，另外，一樓所有權人出租營收不錯，亦觀望都更。不過，市場處會先收回地下一樓信維市場，可安排攤販至鄰近公有市場另行開業，或給予六十萬元設備補償金及轉業輔導費，目前尚有六十攤來不及搬離，預計二月底全面淨空。

做停車場有難度 恐淪養蚊

但信維市場位於防空避難室，依法無法做營業使用，市場處表示，為了變更為市場用地，曾六度去函建管處未果；也曾思考將市場改建為地下停車場，但整宅未留設地下緩坡動線，還得租用一樓腹地改建為升降梯做為停車場出入口，又怕此舉影響整宅結構。市場處坦言，市長柯文哲無法接受違法，而該市場未來有可能會變蚊子館。

市場處主秘王夢龍則說，目前還未確定是否要封掉信維市場，恢復防空避難室功能，或繼續維持市場使用，未來方案將待市長柯文哲決行；如果公辦都更辦理速度快，市場處也不用考量上述問題。

市場處估計還有十攤希望繼續營業，但居民巫先生表示，四十年前信維市場生意好、大家都賺錢，但後來整宅住戶多剩獨居老人，加上市場無法薄利多銷、菜價較貴，導致只有少數住戶會買蛋，市場沒落，目前生意較好的牛肉攤也都是賣給附近餐廳。