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〈台北都會〉市長視察三環三線 盼加快速度

2017-02-07

〔記者張安蕎／新北報導〕三環三線為新北市重大施政項目，市長朱立倫昨天前往環狀線、萬大線、三鶯線、安坑線及淡海線等五條捷運工區視察，除發放紅包慰勞工作人員，同時也叮囑工程應「加快速度」，盼環狀線第一階段明年如期完工。

三環三線中，環狀線第一階段進度近八成，預計一○七年底完工；淡海輕軌第一期工程進度近五成，預計一○七年底完工；萬大─中和─樹林線第一期進度近四成，預計一○九年底完工；安坑輕軌與三鶯線去年下半年開工，進度分別為十四％與六．六％，預計一一○年底及一一二年底完工；民生汐止線則尚未動工。

朱立倫表示，「希望這五條捷運都能夠盡快地提供給市民便捷的交通，所以三環三線的一些重要工程，我們會加快速度來完成。」

捷運局長趙紹廉表示，環狀線為全國第一條彩色捷運，打破過去各捷運路線僅在部分重點車站設置藝術品的做法，環狀線的車站、隔音牆與高架橋墩都彩繪上大膽活潑的十種主題色彩，尤其環狀線新店溪跨橋，共有十八種漸層色彩，猶如一條彩色巨龍飛越新店溪，成為新店地區最美麗的都市景觀藝術品。

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  • 市長朱立倫發放紅包慰勞捷運工作人員，同時也叮囑工程應「加快速度」。（記者張安蕎攝）

    市長朱立倫發放紅包慰勞捷運工作人員，同時也叮囑工程應「加快速度」。（記者張安蕎攝）

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