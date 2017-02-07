〈台北都會〉看鐵道煙火節 小過年來七堵

2017-02-07

〔記者俞肇福／基隆報導〕元宵暝，基隆人不無聊。基隆市府本週六晚間在七堵崇孝街吉隆有線電視台對面空地，舉辦「七堵鐵道煙火節」，要讓市民看煙火嘗美食抽大獎，過個基隆元宵節。

高空煙火 將施放6分鐘

基隆市七堵區公所民政課長牟葉關表示，鐵道煙火節十一日晚間六點登場，壓軸重頭戲高空煙火施放，將於晚間九點半進行，為時六分鐘；受限於七賢橋整修封閉，往年有許多攝影玩家在七賢橋拍照，今年恐怕要另覓他處。

牟葉關指出，鐵道煙火節現場除了有美食攤位外，當天下午四點半在舞台區旁有應景花燈免費領取，由於花燈數量有限，想領取花燈民眾請早到場。

交旅處副處長王英哲表示，崇孝街從永富路至明德一路口，從早上九點到晚間十一點交通管制，台六十二線七堵引道及七賢橋臨時行人鋼便橋則是晚間八點半到十點實施交管，禁止車輛進出；籲請民眾多多利用大眾運輸前往共襄盛舉。