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〈台北都會〉平溪天燈節週六登場 9點起交管

2017-02-07

〔記者賴筱桐／新北報導〕「二○一七新北市平溪天燈節」將於二月十一日元宵節登場，適逢週六且活動僅一天，預估湧入大批人潮，交通、安全備受考驗，當天從上午九點開始實施交通管制，闢駛一百九十輛次接駁車，市府呼籲民眾搭乘大眾運輸工具。為兼顧天燈文化與環保意識，邀請自然觀察作家劉克襄及文史工作者郭聰能帶領遊客展開步道淨山之旅，認識自然生態及人文風情。

190輛次接駁車 市府籲多搭乘

觀光旅遊局長陳國君表示，主活動傍晚六點起在十分廣場舉行，由台北市日僑學校和新北市十分國小學童攜手創作高二十呎的台日交流意象主燈，共施放八波、每波一百五十盞天燈。

警察局交通警察大隊大隊長李宏振指出，當天上午九點至隔天凌晨零點實施交通管制，一○六線石碇雙溪口至頂坪路瑞芳工業區禁止通行，台二丙線基福公路段上午九點至下午四點，往雙溪、貢寮、基隆、宜蘭方向開放通行，車輛不得進入平溪，下午四點後全面禁行。

交通局副局長林麗珠表示，活動期間闢駛一百九十輛次接駁車，包括「木柵動物園─十分南山橋」、「瑞芳火車站─十分基平橋」、「基隆火車站─十分基平橋」，從木柵上車收費五十元，石碇、基隆、瑞芳上車三十元，平溪區上車十五元，回程搭接駁車免費。

環保局在二月八日、十一日、十五日分別在平溪區清潔隊和十分老人文康活動中心辦理資收物兌換活動，平日可拿天燈紙兌換新北市專用垃圾袋或生活用品，並與春美商店、胡福興商店、成盈利食品店合作，成立「天燈紙回收小站」，一份殘紙折抵一元消費。

歷年天燈節引發環保爭議，陳國君說，近年市府重視環保議題，舉辦淨山活動，天燈紙使用可自然分解材質，推動天燈殘紙與骨架回收等，希望兼顧地方觀光發展及環境保護，延續傳統文化。

劉克襄認為，天燈代表台灣意象，天燈節不可能停辦，但透過步道淨山活動，鼓勵民眾撿拾天燈殘骸，「當作抓寶可夢一樣」，為台灣土地及家園盡一份心力。

步道淨山之旅將於二月十九日、二十五日舉行，每天上、下午各兩場次，每場限二十五人，今天上午十點開放網路報名。

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  • 新北市平溪天燈節週六登場，市府呼籲民眾搭乘大眾運輸工具。 （資料照，記者俞肇福攝）

    新北市平溪天燈節週六登場，市府呼籲民眾搭乘大眾運輸工具。 （資料照，記者俞肇福攝）

  • 市府昨天召開記者會，宣傳平溪天燈節交管、接駁車等訊息。（記者賴筱桐攝）

    市府昨天召開記者會，宣傳平溪天燈節交管、接駁車等訊息。（記者賴筱桐攝）

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