〈北部〉小檔案：紫蝶花
2017-02-07
因花朵外型相似蝴蝶而得名的「紫蝶花」，又稱藍蝴蝶、花蝴蝶，屬於馬鞭草科、熱帶性常綠灌木，原產地於非洲烏干達，株高約五十至一百廿公分、花期長，自引進台灣後，適用於庭園美化及盆栽造景；春夏二季盛開時，罕見的水藍色花卉，有著蝴蝶般唯妙唯肖的觸鬚和翅膀，在一片綠葉相襯下，宛如群蝶飛舞，令人驚豔。（記者王峻祺整理）
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
- 台南T-Bike 今增12處租賃站
- 國道一號仁德交流道新匝道通車 182線塞車有解
- 台北燈節小奇雞 柯P︰ 比福祿猴可愛
- 陳菊發紅包 祝雞年行大運
- 時薪調至133元 勞工局：工讀生除夕~初三給266元
北部‧本日最多瀏覽
竹縣11基層農會 僅寶山總幹事有對手
相對於苗栗縣部分基層農會選情緊繃，新竹縣十一個鄉鎮市與地區農會單純許多，僅寶山鄉農會總幹事有競爭對手，其他爭取連任的現任總幹事都是單一登記候…
網友回應
熱門新聞
- 美國敵人排行榜 北韓第1、中國第16
- IS窮途末路 在敘遭全面包圍
- 諷刺美國第一 歐洲爭當老二
- 威力彩頭獎摃龜
- 02/07 各報重點新聞一覽
- 車主犯太歲！名車北市連撞11輛汽機車
- 掃黑瞄準空汙 Sisley全日全面防禦
- 第十二屆林榮三文學獎得獎作品集 免費贈送
- 黨員暴增 郝龍斌：操作人頭形同作弊
- 男教授欲斬師生戀 女學生索包不成被判刑
- 不只薩德！ 美還想在韓部署隱形驅逐艦
- H7N9防疫慢半拍? 高市衛生局反擊投書謬誤
- 騎士摔車 指鄭寶清未走斑馬線
- HBL》想幫「大頭」拚 泰山譚傑龍扼腕
- 〈戀愛怪談系列〉你我、年輪與豬
- 英下院議長反對 邀川普至國會演說
- 葛仲珊揪20多人《大夥騎》 俏皮腳開開
- 球員會客室》千安 百轟 百盜 潘武雄3年有「約」
- 〈生活大補帖〉化減肥為養生 沒負擔
- 前國手綁架台商 判14年10月
- 《自由廣場》計程車業的春天 還早
- 美保護主義抬頭／世貿組織ITA護體 我ICT產業衝擊有限
- 學者促速修法規範無人機
- 《自由廣場》《金恒煒專欄》司法嘲弄司改
- 無人機闖航道 松機封場１小時
- 《紅樓夢》開鏡 借不到西門紅樓求援
- 一例一休凍袂條 統聯下週一漲價
- 國機國造啟動！委製新高教機 空軍今與中科院簽約
- 抗年改 這警察揚言「3不1沒有」 「懶」到退休
- 少年拚命護鈔怕賠？萊爾富︰無保險但不會讓員工吞
- 「最老MVP」 為生病母親而戰
- 中對台圍堵又一樁 柬埔寨禁我國旗
- 15處外資違法炒房 澳政府勒令售出
- 超級盃廣告超貴 不忘酸川普
- NBA》波士頓最終章 老皮跪吻地板
- 「雙棲」布雷迪 差點進了大聯盟
- 宏達電元月營收 創9個月新低
- NBA》魏少沒大三元 42分仍是狂
- 維冠倒塌週年 賴清德與失依兒少聚餐
- 川普政策難捉摸 歐股走低
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉小檔案：紫蝶花
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分