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〈北部〉小檔案：紫蝶花

2017-02-07

因花朵外型相似蝴蝶而得名的「紫蝶花」，又稱藍蝴蝶、花蝴蝶，屬於馬鞭草科、熱帶性常綠灌木，原產地於非洲烏干達，株高約五十至一百廿公分、花期長，自引進台灣後，適用於庭園美化及盆栽造景；春夏二季盛開時，罕見的水藍色花卉，有著蝴蝶般唯妙唯肖的觸鬚和翅膀，在一片綠葉相襯下，宛如群蝶飛舞，令人驚豔。（記者王峻祺整理）

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標題：〈北部〉小檔案：紫蝶花


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