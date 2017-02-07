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〈北部〉霸王級壽菊盛開 罕見紫蝶花也飛舞

2017-02-07

〔記者王峻祺／花蓮報導〕廿四節氣中的第一個節氣「立春」剛過，百花將依時序陸續盛開，花蓮鬱金香花園現在除有比臉還大的霸王級「壽菊」開花，也有形似蝴蝶的罕見「紫蝶花」藏身於綠叢中，春節迄今已吸引近一萬人次入園，並送出百盆花苗，近期將再結合大學資源，免費開辦「打造夢想家」花卉園藝課程，邀約民眾一起拈花惹草。

「壽菊」是全世界最大品種的菊花，過去主要作為進貢及祝壽使用，隨著市場需求量大增，品種也不斷更新，又大又圓的花朵接續出產，最大直徑可長到比成人的臉還大，受到消費者歡迎。

栽培菊花超過卅年的鬱金香花園主人林超熙，今年共培植出四款壽菊，園內上百盆黃、紅、白及紫色壽菊，成功在春節連假吸引近一萬人次賞花，更有不少遊客爭相與直徑超過廿公分的霸王級壽菊合影。另流行於園藝界的罕見「紫蝶花」也陸續綻放，花冠白皙、花姿優雅，就像是一隻隻蝴蝶，隱身飛舞於葉梢上。象徵花開富貴、顏色繽紛的四千多盆「富貴菊」也都含苞待放，再過數天就將同時綻放。育苗成功的「藍蝴蝶」再過不久也將盛開。

林超熙說，即日起民眾只要帶著家中長輩或親子到花園賞花，也會提供免費教學，並把親手植栽的花卉帶回家，一起打造夢想花園。

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  • 養菊超過卅年的鬱金香花園主人林超熙，今年共培植出四款壽菊。（記者王峻祺攝）

    養菊超過卅年的鬱金香花園主人林超熙，今年共培植出四款壽菊。（記者王峻祺攝）

  • 目前流行於園藝界的罕見「紫蝶花」也陸續綻放，花冠白皙、花姿優雅，就像是一隻隻蝴蝶，隱身飛舞於葉梢上。（記者王峻祺攝）

    目前流行於園藝界的罕見「紫蝶花」也陸續綻放，花冠白皙、花姿優雅，就像是一隻隻蝴蝶，隱身飛舞於葉梢上。（記者王峻祺攝）

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