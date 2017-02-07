〈北部〉收假症候群 恐引發焦慮性憂鬱症
2017-02-07
〔記者王峻祺／花蓮報導〕春節假期結束，民眾陸續開工，若出現食慾差、疲憊及失眠與莫名焦慮等症狀，就有可能是「收假症候群」！花蓮門諾醫院身心科醫師鍾德強調，相關症狀如嚴重影響生活，建議盡快就醫，尋求心理師協助，避免引發「焦慮性憂鬱症」。
鍾德說，「收假症候群」雖非精神疾病，卻是連續假期後容易引起的情緒問題，症狀若嚴重影響日常生活，出現失眠、無食慾，或感覺到自己非常不快樂時，就應盡速就醫。
他指出，症狀一旦拖久了，恐引發焦慮性憂鬱症或精神官能症，許多民眾在連續假期結束後，多半無法從原本放鬆、歡樂的心情中，調適回到正常職場及學習場域，容易因壓力產生莫名焦慮或不安，甚至出現情緒暴躁反應，建議民眾尋求協助。
花蓮有部分民眾為尋求看診隱私，多半會選擇黃昏心理自費諮詢門診，門諾醫院自二年前相繼開設婚姻伴侶、親職教育及身心壓力等黃昏門診時段後，年前又再增設健康心理及成癮行為門診，方便民眾下班後直接看診。
門諾醫院臨床心理師侯仁智說，身體病了自然會找醫師診治，心理若不快樂，也可找心理師諮商，透過專業評估、客觀測驗及數據進行治療，找到問題的解決方法。
他說，這兩年的黃昏門診中，遇到不少上班族因職場人際關係、工作壓力，導致睡眠問題與自信心不足，年前特別增設健康心理門診，盼能透過諮商與治療，幫助個案遠離壓力找回自信。
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