| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉後龍臨時攤販集中區廢除 被批善變

2017-02-07

〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮公所前年將中山路約上百攤早市，遷移到中正路「臨時攤販集中區」，有攤販直指，去年底公所發文要求，上月底始不能再擺攤，抨擊政策一一變再變。鎮長朱秋隆說，現有流動攤販所剩無幾，考量交通順暢等因素，才有此決議。

前年初後龍鎮公所為讓用路人能順暢使用中山路，並維持道路整潔，與攤販商議遷移。朱秋隆說，當時評估中正路影響程度較少，便規劃在此路段設置「臨時攤販集中區」，提供一百多個攤販空間。

有攤販不滿說，當時配合公所政策遷移，現在卻被公所要求撤離，斥責公所說一套、做一套。

後龍鎮公所市場管理員莊金火說，中山路是鎮內主要道路，當時為改善交通順暢等狀況，才讓他們暫時在中正路上擺攤。

莊金火指出，第二市場包括店舖就有兩百多個攤位，此次為希望中正路攤販也能進駐場內，因而規劃廿四個攤位，是部分民眾不願意，強調去年底也有開了兩場說明、協調會。

朱秋隆表示，中正路原一百多個攤販，兩年來陸續遷移至他地或市場，現在剩不到幾攤，公所每天都必須封路、清潔，引起第二市場內的攤販反彈，不滿公所為少數攤販，影響場內運作。

朱秋隆強調，考量鎮上用路人行車安全、環境整潔，才有此政策，強調第二市場內還有剩餘攤位，民眾都可以登記前往擺攤。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
竹縣11基層農會 僅寶山總幹事有對手

相對於苗栗縣部分基層農會選情緊繃，新竹縣十一個鄉鎮市與地區農會單純許多，僅寶山鄉農會總幹事有競爭對手，其他爭取連任的現任總幹事都是單一登記候…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤鮭魚米糕
清燉牛筋時蔬
印度炸咖哩餃
粉圓這樣煮才好吃！
轉寄

標題：〈北部〉後龍臨時攤販集中區廢除 被批善變


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月7日‧星期二‧丁酉年正月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.