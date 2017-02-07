〈北部〉後龍臨時攤販集中區廢除 被批善變

2017-02-07

〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮公所前年將中山路約上百攤早市，遷移到中正路「臨時攤販集中區」，有攤販直指，去年底公所發文要求，上月底始不能再擺攤，抨擊政策一一變再變。鎮長朱秋隆說，現有流動攤販所剩無幾，考量交通順暢等因素，才有此決議。

前年初後龍鎮公所為讓用路人能順暢使用中山路，並維持道路整潔，與攤販商議遷移。朱秋隆說，當時評估中正路影響程度較少，便規劃在此路段設置「臨時攤販集中區」，提供一百多個攤販空間。

有攤販不滿說，當時配合公所政策遷移，現在卻被公所要求撤離，斥責公所說一套、做一套。

後龍鎮公所市場管理員莊金火說，中山路是鎮內主要道路，當時為改善交通順暢等狀況，才讓他們暫時在中正路上擺攤。

莊金火指出，第二市場包括店舖就有兩百多個攤位，此次為希望中正路攤販也能進駐場內，因而規劃廿四個攤位，是部分民眾不願意，強調去年底也有開了兩場說明、協調會。

朱秋隆表示，中正路原一百多個攤販，兩年來陸續遷移至他地或市場，現在剩不到幾攤，公所每天都必須封路、清潔，引起第二市場內的攤販反彈，不滿公所為少數攤販，影響場內運作。

朱秋隆強調，考量鎮上用路人行車安全、環境整潔，才有此政策，強調第二市場內還有剩餘攤位，民眾都可以登記前往擺攤。