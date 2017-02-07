〈北部〉辦NBA也行 竹市世大運籃球場館竣工
〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市立體育館為世界大學運動會籃球競賽場館，為符合國際賽事標準進行大規模整修，目前第一期工程已申報竣工，台北市政府副秘書長薛春明昨天前往關心整建情形後說，不論是地板、籃球架及燈光亮度皆符合國際籃球聯合會（FIBA）標準，「未來NBA賽事要來這邊比賽也沒問題！」
第廿九屆世界大學運動會將於八月十九日至卅日舉辦，薛春明說，世大運是僅次於奧運等級的賽事，也是台灣有史以來承辦的最大賽事，預計將吸引一萬兩千名世界各國選手參賽。他對新竹市長林智堅及市府團隊全力支持世大運，讓籃球賽事有最舒適的場地，表示感謝。
廿年來首度大規模整修
林智堅表示，新竹市政府代辦世大運場館整建工程總經費為三千多萬元，為提升施工品質，工程採用異質性採購方式辦理招標，針對施工廠商技術、品質、功能、價格等進行綜合評選，擇定最佳施工廠商，絕對符合國際賽事規格。
市府秘書長陳章賢說，新竹市立體育館獲選為世大運籃球賽事場館之一，進行啟用廿年來首度大規模整修，包含籃球場地板、部分樓層廁所及給排水整修、無障礙電梯裝修、空調設備及全館線路檢修等。
籃球架特別從國外訂製
其中籃球場地符合奧運最高層級國際賽事規格，像是近期的里約奧運等級，籃球架則特別從國外訂製而來，同樣符合國際奧運層級規格認證。
市府教育處表示，目前第一期工程已申報竣工，第二期工程包含維安圍籬及復原工程也將依既定時程辦理，預定自七月起交予台北市政府做為世大運籃球項目競賽場館，世大運結束後，新竹市政府也將爭取辦理高中籃球聯賽（HBL）、超級籃球聯賽（SBL）賽事，帶動新竹市的籃球運動風氣。
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