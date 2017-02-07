〈北部〉誤當火車 育幼院童獲邀試乘機捷

2017-02-07

〔記者李容萍／中壢報導〕「有火車耶！」住在高鐵桃園站附近的育幼院小朋友沒見過機場捷運列車，童言童語誤把試營運的機場捷運列車當成火車，市議員黃婉如得知後心疼不已，昨邀請二六六位育幼院小朋友試乘；桃園大眾捷運公司董事長劉坤億到場迎接，並分送褔袋、彩繪紙列車，讓小朋友擁有開心、難忘的機場捷運之旅。

來自弘化懷幼院、藍迪兒童之家、衛福部北區兒童之家、懷德風箏緣地育幼院的小朋友，昨包車抵達機捷高鐵桃園站時，臉上都洋溢著笑容，好奇地觀察四周；體驗搭乘機捷後，樂得把紙列車帶回彩繪。

機場捷運開放團體試乘已五天，劉坤億表示，最大的心得是，「車站開始有人氣，員工們懸在心上的擔憂總算放下，慢慢有信心了。」未來機捷車廂都有志工服務，專人協助視障、身障朋友，貼心導引。

劉坤億說，這幾天有乘客反映列車啟動時「扭力比較大」，內部正收集數據，由電腦精密運算微調；部分原因也包含乘客太開心、沒有乖乖坐好，有的忙著拍照、沒抓好扶手，才會覺得列車晃動大。