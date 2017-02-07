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〈北部〉拒民眾組團試乘機捷？ 桃捷︰員工誤解

2017-02-07

〔記者邱奕統／桃園報導〕桃園機場捷運自二月二日起試營運，至十五日止是團體試乘，十六日至三月一日為民眾自由試乘。桃園大眾捷運公司對外宣稱歡迎民眾組團試乘，但劉姓「鐵道迷」向本報投訴，揪團後向桃捷公司申請，卻被以沒有邀請卡、未透過民代等理由拒絕，他批評桃捷公司歡迎民眾組團試乘「攏是假」。

桃捷公司董事長劉坤億澄清表示，民眾只要達到四十人一團，都可直接向桃捷公司提出申請，可能是部分同仁未進入狀況才回答錯誤，會加強教育訓練；他表示，非常歡迎民眾組團試乘，不用透過公所、民代，也不需邀請卡，請電洽286-8789。

投訴的劉先生說，他是鐵道迷，也加入一些網路鐵道社團，有社團網友想揪團試乘機捷，打電話向桃捷公司申請，桃捷公司人員卻回覆，只限收到邀請函的政府或學術單位才行；桃捷臉書粉絲頁也被網友灌爆，有網友質疑，大專院校的鐵道社團為何無法申請？也有網友批評，如果要透過藍綠政治人物才能搭乘的話，那乾脆只邀請政治人物就算了。

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拒民眾組團試乘機捷？ 桃捷︰員工誤解

桃園機場捷運自二月二日起試營運，至十五日止是團體試乘，十六日至三月一日為民眾自由試乘。桃園大眾捷運公司對外宣稱歡迎民眾組團試乘，但劉姓「鐵道迷」向本報投訴，揪團後向桃捷公司申請，卻被以沒有邀請卡、未透…

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