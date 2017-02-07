| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉龍潭傳說變吉祥物 龍寶超Q

2017-02-07

〔記者李容萍、邱奕統／桃園報導〕去年台灣燈會在桃園舉行時，龍潭區公所推出可愛的「龍寶」公仔做為花燈主角，大獲好評；配合桃園燈會今年在龍潭大池舉辦，龍潭區公所把龍潭大池傳說的黃龍化身為吉祥物「龍寶」公仔，設置在大池旁，相當討喜，吸引民眾拍照。

龍潭區長鄧昱綵、公所專員徐榮俊表示，關於龍潭吉祥物「龍寶」的設計由來，相傳龍潭大池經常保持一定水量、絕不乾涸，儘管久旱不雨，只要在潭畔祈雨，就能獲降甘霖；在風雨降臨的夜晚還有「黃龍升天」傳說，因此將傳說中的主角化身為可愛公仔「龍寶」。

另外，北區國稅局桃園分局贈送民眾雞年小提燈，明天上午只要持三張今年一、二月的實體統一發票或兩張無實體統一發票，即可兌換雞年小提燈一個，送完為止，詳情請電洽339-6511。

桃園分局表示，明天上午九點半至中午十二點半，民眾可憑發票到桃園分局一樓兌換小提燈，發票必須沒有列印買受人統一編號，每人每次限領兩個，發票將捐慈善團體。

廣告
  • 龍潭區公所吉祥物「龍寶」公仔，配合桃園燈會在龍潭大池賣萌。（記者李容萍攝）

    龍潭區公所吉祥物「龍寶」公仔，配合桃園燈會在龍潭大池賣萌。（記者李容萍攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
竹縣11基層農會 僅寶山總幹事有對手

相對於苗栗縣部分基層農會選情緊繃，新竹縣十一個鄉鎮市與地區農會單純許多，僅寶山鄉農會總幹事有競爭對手，其他爭取連任的現任總幹事都是單一登記候…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤鮭魚米糕
清燉牛筋時蔬
印度炸咖哩餃
粉圓這樣煮才好吃！
轉寄

標題：〈北部〉龍潭傳說變吉祥物 龍寶超Q


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月7日‧星期二‧丁酉年正月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.