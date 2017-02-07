〈北部〉龍潭傳說變吉祥物 龍寶超Q

2017-02-07

〔記者李容萍、邱奕統／桃園報導〕去年台灣燈會在桃園舉行時，龍潭區公所推出可愛的「龍寶」公仔做為花燈主角，大獲好評；配合桃園燈會今年在龍潭大池舉辦，龍潭區公所把龍潭大池傳說的黃龍化身為吉祥物「龍寶」公仔，設置在大池旁，相當討喜，吸引民眾拍照。

龍潭區長鄧昱綵、公所專員徐榮俊表示，關於龍潭吉祥物「龍寶」的設計由來，相傳龍潭大池經常保持一定水量、絕不乾涸，儘管久旱不雨，只要在潭畔祈雨，就能獲降甘霖；在風雨降臨的夜晚還有「黃龍升天」傳說，因此將傳說中的主角化身為可愛公仔「龍寶」。

另外，北區國稅局桃園分局贈送民眾雞年小提燈，明天上午只要持三張今年一、二月的實體統一發票或兩張無實體統一發票，即可兌換雞年小提燈一個，送完為止，詳情請電洽339-6511。

桃園分局表示，明天上午九點半至中午十二點半，民眾可憑發票到桃園分局一樓兌換小提燈，發票必須沒有列印買受人統一編號，每人每次限領兩個，發票將捐慈善團體。