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〈北部〉桃園燈會3階交管 周邊1461停車位

2017-02-07

〔記者李容萍／龍潭報導〕桃園燈會將於十至十九日在龍潭大池登場，市府觀光旅遊局昨晚開始試燈，璀璨燈光令人驚豔；龍潭警分局表示，屆時將分三階段交通管制，市府交通局則呼籲賞燈民眾儘量搭乘大眾運輸工具，假日將從龍潭運動公園至會場加開接駁車，燈會周邊共規劃十處停車場和路邊停車格，共有一四六一個停車位。

龍潭警分局指出，第一階段交通管制是十日、十三日至十七日（平日）下午四點半至晚上十一點，十一日、十二日、十八日、十九日的四天例假日下午兩點半至晚上十一點，龍元路（鄰近龍潭大池路段）、神龍路（南龍路至龍元路段）禁止車輛通行，神龍路（金龍路至南龍路段）單側車輛禁止通行，龍元路往新龍路方向禁止通行。

第二階段配合「龍潭迎財神」活動，十一日下午兩點至晚上九點，包括東龍路、龍青路、中正路、北龍路、聖亭路、龍元路全面管制；第三階段配合「迎古董嘉年華」活動，十二日下午三點至晚上七點，東龍路、中正路、北龍路、聖亭路、龍元路全面管制。

活動期間假日加開的接駁車，從下午四點至晚上十一點發車，每十五分鐘一班車，起迄站為大昌路88加油站旁至神龍路高速公路橋下。

至於停車資訊，自小客車可停放在神龍路路邊停車格、龍華路第一停車場、老人會館前停車場、公所後方停車場、東龍路二○○巷停車場、中正路路邊停車格、新龍路（路邊停車）、中正路（湖底段六八八號）、龍潭運動公園、88加油站旁；此外，中豐路上林段鄰近龍潭大池的兩側人行道可停放機車。

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  • 桃園燈會昨晚開始試燈，民眾驚豔燈區越夜越美麗。（記者李容萍攝）

    桃園燈會昨晚開始試燈，民眾驚豔燈區越夜越美麗。（記者李容萍攝）

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