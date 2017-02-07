〈北部〉長者樂齡學習 學爵士鼓、玩攝影

2017-02-07

〔記者陳昀／桃園報導〕市府教育局昨舉辦「樂齡學習中心成果展」，長輩們使出渾身解數，秀出動態、靜態的學習成果。市長鄭文燦頒發「樂齡勤學貢獻獎」給十一位學員，他表示，市府規劃在新屋區成立一處樂齡學習中心，目標是「一區一處」樂齡學習中心。

獲獎學員翁林廷肇，六十歲的他是平鎮區樂齡八號樂團的爵士鼓手，還考取五個縣市的陶笛街頭藝人證照，常到養老院、育幼院公益演出；其他獲獎學員包括邱創明、王玉滿、汪鴻陶、姜秀珍、游蕙如、李美華、許秀蘭、林秀子、林溫金鳳、歐鴻金火。

翁林廷肇表示，退休後到樂齡中心學習爵士鼓，生活很豐富，現在幾乎都和同學一起上課或出遊，在樂齡相關的研習及服務時數已達二一九七小時。

來自中壢區樂齡學習中心的姜秀珍已七十七歲，她與時俱進學習手機、攝影，還會使用LINE等通訊軟體，是活到老學到老的典範；八德區的邱創明高齡八十七歲，仍積極參與樂齡學習中心的社會服務；觀音區八十歲的歐鴻金火提倡環保，教大家廢物利用製作「環保帽」，也投入工藝研習製作，以竹子和稻草當作素材。

鄭文燦指出，桃園市目前有十二處樂齡學習中心，今年預計新增新屋區，讓全市各區都有一處樂齡學習中心，招收五十五歲以上學員。

教育局表示，平鎮樂齡學習中心的「平鎮八號高齡樂團」已頗有名氣，復興區發展原住民特色，大園區以藝術及人文為主軸，觀音區有石頭彩繪及氣球藝術，蘆竹區是天燈製作，楊梅區則是國畫與素描。