| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉長者樂齡學習 學爵士鼓、玩攝影

2017-02-07

〔記者陳昀／桃園報導〕市府教育局昨舉辦「樂齡學習中心成果展」，長輩們使出渾身解數，秀出動態、靜態的學習成果。市長鄭文燦頒發「樂齡勤學貢獻獎」給十一位學員，他表示，市府規劃在新屋區成立一處樂齡學習中心，目標是「一區一處」樂齡學習中心。

獲獎學員翁林廷肇，六十歲的他是平鎮區樂齡八號樂團的爵士鼓手，還考取五個縣市的陶笛街頭藝人證照，常到養老院、育幼院公益演出；其他獲獎學員包括邱創明、王玉滿、汪鴻陶、姜秀珍、游蕙如、李美華、許秀蘭、林秀子、林溫金鳳、歐鴻金火。

翁林廷肇表示，退休後到樂齡中心學習爵士鼓，生活很豐富，現在幾乎都和同學一起上課或出遊，在樂齡相關的研習及服務時數已達二一九七小時。

來自中壢區樂齡學習中心的姜秀珍已七十七歲，她與時俱進學習手機、攝影，還會使用LINE等通訊軟體，是活到老學到老的典範；八德區的邱創明高齡八十七歲，仍積極參與樂齡學習中心的社會服務；觀音區八十歲的歐鴻金火提倡環保，教大家廢物利用製作「環保帽」，也投入工藝研習製作，以竹子和稻草當作素材。

鄭文燦指出，桃園市目前有十二處樂齡學習中心，今年預計新增新屋區，讓全市各區都有一處樂齡學習中心，招收五十五歲以上學員。

教育局表示，平鎮樂齡學習中心的「平鎮八號高齡樂團」已頗有名氣，復興區發展原住民特色，大園區以藝術及人文為主軸，觀音區有石頭彩繪及氣球藝術，蘆竹區是天燈製作，楊梅區則是國畫與素描。

廣告
  • 楊梅樂齡學習中心將素描與國畫課程結合，簡化主題輪廓與筆法步驟，包括靜物、風景、走獸筆墨基本畫法，深入淺出。（記者陳昀攝）

    楊梅樂齡學習中心將素描與國畫課程結合，簡化主題輪廓與筆法步驟，包括靜物、風景、走獸筆墨基本畫法，深入淺出。（記者陳昀攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
拒民眾組團試乘機捷？ 桃捷︰員工誤解

桃園機場捷運自二月二日起試營運，至十五日止是團體試乘，十六日至三月一日為民眾自由試乘。桃園大眾捷運公司對外宣稱歡迎民眾組團試乘，但劉姓「鐵道迷」向本報投訴，揪團後向桃捷公司申請，卻被以沒有邀請卡、未透…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤鮭魚米糕
清燉牛筋時蔬
印度炸咖哩餃
粉圓這樣煮才好吃！
轉寄

標題：〈北部〉長者樂齡學習 學爵士鼓、玩攝影


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月7日‧星期二‧丁酉年正月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.