〈北部〉再獲希望工程獎學金 單親生決心讀研究所

2017-02-07

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市「希望工程獎助學金」昨天頒獎，大專組、高中職組共有十三位學生獲獎，就讀清華大學的江屏是第二年獲獎，她的姊姊江艾也曾獲頒兩屆，由於家中經濟不佳，她原本想放棄研究所錄取資格，幸好這筆獎學金讓她勇敢築夢；實踐大學四年級的周庭襄想考研究所，但她疼惜弟妹，今年畢業後打算先就業，把獎學金留給四名弟妹做為教育基金。

今年13名學生獲獎 市府頒發

獲得獎助學金的學生包含大專組的范光豐、江屏、李旻叡、簡翊安、翁韵純、周庭襄，高中職組的賴九安、洪濬中、賴續恩、呂亦翔、何廷袁、吳昱嬋、張嘉玲。

副市長游建華表示，市府推動「希望工程獎助學金」計畫，協助成績優異或有特殊才能的清寒學生，讓他們能無後顧之憂地完成學業；教育局長高安邦補充表示，這筆獎助學金為全國各縣市政府最高，大專生一年可領取十二萬元、高中生一年八萬元，申請資格是二十二歲以下、與父母或監護人共同設籍桃園市滿一年，就讀國內各大專院校或桃園市各高中職，並具備相關清寒證明文件者，可向所屬學校申請。

江屏就讀清華大學環境與文化資源學系四年級，畢業後想繼續就讀同科系研究所，她說，媽媽獨力撫養她們三姊妹，近年罹患類風濕性關節炎，雙手無法施力，須長期療養；兩名姊姊都在台北求學，家裡開銷大，她原本想放棄研究所錄取資格，這筆獎助學金有如及時雨，讓她可以安心朝夢想邁進。

周庭襄獲獎 先當弟妹教育基金

周庭襄的父母都有工作，但她有四個年幼弟妹，家中經濟捉襟見肘，讓她格外珍惜學習機會，去年在「大專院校物聯網暨ＲＦＩＤ專題競賽」獲得佳作，她說，畢業後打算先謀職分擔家計，獎助學金就留給弟妹，未來再報考研究所。

新興高中三年級的吳昱嬋，熱愛英文且活潑開朗，母親在她國二時因車禍不幸成了植物人，孝順的她說，父親要賺錢負擔醫療費，還要供應她和就讀大學的哥哥，因此選擇上大夜班，日夜顛倒很辛苦，家人也少有機會碰面，但父親從不對子女的教育吝嗇，她會努力考上國立大學，減輕家計負擔，也讓父母同感驕傲。