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〈北部〉招攬外國旅客 花蓮應營造特色

2017-02-07

記者游太郎／特稿

台灣母港郵輪市場持續成長，世界第一大郵輪集團下的豪華郵輪品牌「公主遊輪」，今年將以基隆港為母港，操作經營卅七航次、高雄港則為五航次，總旅客預估可達十八萬人次，衍生出大批旅客船上食衣住行的龐大採購商機，這些商機花蓮港不但無緣分一杯羹，今年的泊靠艘次還持續衰退，令人憂心。

花蓮港的優勢在於太魯閣及花東縱谷等自然景觀，劣勢在於港埠硬體設備落後，加上陸上對外交通不便，但觀光業者強調，郵輪母港吸引的是本國籍旅客，花蓮港應積極營造觀光特色，招攬外國籍的旅客前來，今年雖然艘次減少，但全部是慕名而來，如何營造觀光城市的口碑和優質服務？花蓮港、縣府及業者應共同努力來克服。

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