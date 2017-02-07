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〈北部〉花蓮港郵輪減少 今年迄今申請僅9艘

2017-02-07

〔記者游太郎／花蓮報導〕以觀光立縣的花蓮，原對國際郵輪寄予厚望，但花蓮港申請靠泊的國際觀光郵輪卻逐年萎縮，今年迄今僅有九艘，只有前年的一半，觀光業界相當擔心。

花蓮擁有國際知名的觀光景點太魯閣峽谷及許多自然景點，吸引不少國際遊客前來，往年申請泊靠花蓮港的國際觀光郵輪相當多，前年達到高峰，全年達十八艘次申請，觀光客達四萬餘人，但自去年起國際觀光郵輪申請靠泊的艘次出現減少趨勢，減少至十一艘次，今年截至目前為止僅九艘次。

花蓮港務分公司指出，今年申請靠泊的九艘次國際觀光郵輪，分別為卡莉多麗號郵輪、南冠號郵輪、福倫丹號郵輪、璽寶旅行者號郵輪、銀幻輪、世界號郵輪、鑽石公主號郵輪二艘次及海洋讚禮號郵輪。

其中南冠號、福倫丹號、世界號及海洋讚禮號均為首航，海洋讚禮號噸位高達十六萬八千六百六十六噸，是花蓮港歷年來靠泊噸位最大的國際觀光郵輪。

郵輪泊靠的高峰為三月廿五日，除南冠號、福倫丹號同時申請入港外，當天行駛於花蓮至蘇澳間的麗娜輪也將靠泊，當天將會有三艘郵輪停靠，將創下花蓮港新紀錄。

王姓觀光業者說，花蓮業界原對國際郵輪寄望頗深，自從去年受到兩岸情勢影響，中國籍郵輪紛紛取消泊靠後，今年不但少了中國郵輪，連其他國的郵輪也明顯減少，研判可能公主等系列郵輪多以基隆及高雄為母港有關，今年純粹是其他國家郵輪為主。

花蓮港務分公司說，花蓮具有太魯閣峽谷的國際級特殊景觀，及好山好水的花東縱谷，對世界各地遊客具有吸引力，花蓮港將持續推動國際郵輪設施建設，並積極接洽國際郵輪業者泊靠經營，希望充分發揮花蓮港的觀光潛力。

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  • 花蓮港今年國際郵輪泊靠明顯減少，僅有前年的一半。（記者游太郎攝）

    花蓮港今年國際郵輪泊靠明顯減少，僅有前年的一半。（記者游太郎攝）

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