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〈北部〉小檔案：唐代大飯店

2017-02-07

唐代大飯店位在精華地段，曾是礁溪鄉重要地標，因長時間閒置任其荒廢，被譏為繁華溫泉區最搶眼的廢墟。

唐代大飯店原經營者爆發財務問題，數度轉手改名，最終關門大吉，建物和土地由債權銀行以3億3000萬元承接，之後碰上房地產不景氣，大樓乏人問津，民國92年前後，債權銀行認賠拍賣。唐代值多少？讓許多人好奇，外傳90年代曾出價11億元，房仲業者說，近幾年來，礁溪溫泉區土地價格翻倍，大面積素地不多，唐代大飯店地點得天獨厚，頗具潛力，身價跟著水漲船高，但福華飯店到底以多少金額接手，不得而知。（記者江志雄整理）

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