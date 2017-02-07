〈北部〉礁溪唐代大飯店 福華改造重出江湖

2017-02-07

荒廢十多年 預計暑假開幕營運

〔記者江志雄／宜蘭報導〕昔日宜蘭縣最大溫泉飯店礁溪唐代大飯店，走過風風雨雨，在荒廢十多年後，傳由福華飯店集團承租接手，已在整修改造；福華副總薛志民證實，唐代將換上福華品牌重出江湖，預計今年暑假開幕營運。

曾經黑幫介入、靈異傳聞不斷

礁溪唐代大飯店民國八十一年辦理旅館登記，樓高十二層，有七十六間客房，坐落在礁溪鄉溫泉區入口，成為醒目地標，後來爆發經營權糾紛，黑道與幫派介入、靈異傳聞不斷，曾喧騰一時，九十二年向宜蘭縣政府申請歇業。

「溫泉旅館一級戰區！」雪隧通車後，大型飯店集團看好礁溪溫泉區商機，陸續插旗展店，老爺、長榮、晶華麗晶酒店集團的捷絲旅已進駐營業；全國人壽也租地蓋飯店，據傳完工後交由寒舍艾美酒店經營，麒麟飯店礁溪據點也在大興土木，福華承租唐代大飯店加入戰局，呈現「百家爭鳴」盛況。

據了解，唐代大飯店產權是礁溪鄉某企業家族持有，因作風低調，加上各界繪聲繪影，披著神秘面紗；福華承租後，大樓圍起防護網施工，消息才曝光；薛志民受訪時說，福華礁溪新據點規劃設計，跳脫傳統溫泉飯店格局，相關細節目前不便透露，請各界拭目以待。

縣府：申請變更使照並整修

宜蘭縣政府說，福華旗下的福泰旅館經營管理公司，向建設處申請變更使用執照，施作唐代大樓外牆及拉皮工程，完工啟用後必須辦理旅館登記；礁溪鄉長林錫忠說，唐代大飯店是礁溪溫泉區重要門面，過去乏人管理，有礙市容觀瞻，他樂見有人接手，翻轉負面印象，為地方營造新風貌。

網友貼靈異傳說 成另類話題

唐代大飯店施工整修，在網路上引起討論，網友留言說，「當時唐代大飯店聽說xxx號房常……」、「我媽有靈異體質，曾經農曆七月份有看到女生在頂樓招手」、「我在那工作就覺得電梯毛毛的」、「福華飯店喔，這個厲害」、「搞的定這間……不簡單」；唐代的重新整修，過去的種種再成另類話題。