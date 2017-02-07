〈北部〉竹縣11基層農會 僅寶山總幹事有對手
〔記者蔡孟尚、廖雪茹／竹縣報導〕相對於苗栗縣部分基層農會選情緊繃，新竹縣十一個鄉鎮市與地區農會單純許多，僅寶山鄉農會總幹事有競爭對手，其他爭取連任的現任總幹事都是單一登記候聘。
●寶山鄉農會現任總幹事李筱華是前鄉長李文榜的女兒，三年多前經歷激烈的派系對立才獲聘為總幹事，如今在地方派系運作下，預期選情也會相當激烈，目前已知有農會職員陳信良登記候聘總幹事挑戰她。
李筱華是現任績優總幹事，在候聘作業程序中雖享有排序優勢，仍不敢大意，宣傳向新竹科學園區大力行銷農特產品的績效，積極應戰。
●竹東地區農會（含竹東鎮與五峰鄉）總幹事鄭杏桃，完成農會新建綜合辦公大樓暨農民直銷站，表現頗獲地方肯定。
●北埔鄉農會總幹事莊烘岡，經常為當地國中小學生舉辦食農教育活動，也為農民直銷站引進纖米機，提升稻農收入。
●峨眉鄉農會總幹事郭素玉，搭配官方在峨眉湖的觀光活動，行銷東方美人茶、桶柑等農特產品。
●芎林鄉農會總幹事林冠伶，和生技公司合作推出柑桔系列保養品，並爭取補助把舊糧肥倉庫改建成農民直銷站。
●橫山地區農會總幹事邱宏鎮，鼓勵橫山鄉農友結合內灣風景區、大山背休閒農業區發展觀光休閒農業，協助尖石鄉原住民農友產銷水蜜桃、甜柿等高價水果。
●新埔鎮農會總幹事曾庭熙，走精緻農業路線，打造「新埔柿餅」品牌，深獲肯定。
●關西鎮農會總幹事林兆暉，鎖定仙草這項當地特色農產品，多元開發仙草拉麵、仙草凍、仙草雞等產品頗受消費者歡迎。
●竹北市農會總幹事陳楷棟爭取五連任，率先推出「新農民市場」做示範，主打地產地銷，減少剝削、節省成本，加上生產履歷透明化，成功創造新出路。
●爭取六連任的湖口鄉農會總幹事呂學城，另闢農會倉庫，準備打造米糧和苦茶油觀光工廠，並將持續推動湖口產業交流暨民眾休閒服務中心「農會圓樓」，爭取年底前竣工啟用。
●新豐鄉農會總幹事鄭旭凱，持續人才培訓和制度建立，將加速設施設備更新，推動農產和伴手禮多元化，打造新穎的農特產品實體店面，結合物聯網銷售。
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標題：〈北部〉竹縣11基層農會 僅寶山總幹事有對手
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