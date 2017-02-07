〈北部〉苗縣17農會將改選 近半總幹事陷苦戰

2017-02-07

八鄉鎮市總幹事 都得競爭

〔記者彭健禮、蔡政珉、許展溢／苗栗報導〕苗栗縣基層農會改選將在十九日舉行，總幹事遴聘有九個鄉鎮市農會選情單純，有八個鄉鎮市農會總幹事面臨對手競爭，選情激烈；其中苗栗市及三義鄉農會，原本總幹事為單一遴聘，但因政治角力等問題，陷入苦戰，有可能被「翻盤」。

苗栗市 尋求連任大戰對手

尋求連任的苗栗市農會總幹事吳世垣，於農會體系服務達十三年，本屆獲理事會全票遴聘為總幹事。

據知情地方人士指出， 吳尋求連任，獲地方黃派、也就是縣長徐耀昌支持，但苗栗市長邱炳坤也結合地方要角，另推出苗栗市農會職員謝錦明出馬角逐總幹事寶座，讓吳世垣連任之路陷入苦戰，戰況激烈。

三義鄉 前後總幹事系統戰

在三義鄉農會服務達卅年的曾坤榮，已連任三屆總幹事，三任十三年期間，農會考核都為優等，將尋求四連霸。

不過，地方人士透露，曾任農會總幹事、前鄉長徐健堂，有意推派在農會服務的女兒徐瑜瑾出馬角逐總幹事，儼然形成前、後任總幹事拚戰，選情緊繃。

頭屋鄉 三人拚戰競爭激烈

頭屋鄉農會總幹事之爭，則由尋求連的總幹事涂漢仁與頭屋鄉公所清潔隊長退休的劉國志力拚，但鄉農會秘書謝金德也殺出有意角逐，三人都有地方政壇要角支持，競爭激烈。

大湖區 四人角逐選情未明

近年因人事風波屢屢引起注目的大湖地區農會，這次有四人角逐總幹事寶座，尋求連任的徐欽志，獲劉派及地方要角支持，挾現任優勢，實力不弱；泰安鄉公所秘書陳信達則有泰安鄉代會主席劉興殷力挺；曾任農會職員的陳勇雄則獲現任農會理事長吳東衡支持；農會推廣股長胡智郎，原獲得新黃派支持，有可能轉支持徐欽志，徐及二陳各擁實力，選情混沌未明。

通霄鎮 尋求連任激戰員工

另外，尋求連任的通霄鎮農會總幹事許道坤，面對由另一股地方政壇勢力力挺的農會員工徐學承挑戰，面臨激戰。

竹南鎮 三人搶位實力相當

竹南鎮農會總幹事之爭，由現任信用部主任蔡信芬、農會退休職員連清萬，及曾任苗縣府農業處技正退休的賴典佑三人角逐。三人都有農業背景，經歷相當，選情激烈。

後龍鎮 現任優勢較占上風

尋求三連霸的後龍鎮農會總幹事陳中和。這次卻得面臨現任農會理事長李騰宏挺的人馬鄭志傑角逐。惟地方人士認為，鄭志傑雖是後龍人，卻長期因教師職務在台東縣，去年退休才回到自己家鄉，陳中和基層實力雄厚，又有現任優勢，較占上風。

尋求連任的頭份市農會總幹事陳貴生，原面臨在金融界服務的新人湯育明的挑戰，但湯育明遴聘資格在苗縣府第一階段審查未過關，選情轉趨單純。

獅潭鄉 兩人卡位戰況吃

現任獅潭鄉總幹事黃煥祥下屆面臨鄉農會職員劉淑能力拚，兩人分獲地方政治要角支持，戰況吃緊。

此外，苑裡、卓蘭、公館、銅鑼、西湖、造橋、南庄、三灣等鄉鎮農會總幹事之爭，因單一遴聘，選情單純。