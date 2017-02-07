〈北部〉增進認養率 市府訓練狗狗技藝

2017-02-07

〔記者邱奕統／桃園報導〕「零撲殺」政策上路後，各地收容所除了生病、重傷的犬貓，將不再執行安樂死，市府已擴建收容所，將從目前的五百隻容量，提升到明年五月的一千一百隻，並成立網路認養平台，與寵物店合作推動認養，宣導認養代替購買的觀念，也辦理「狗狗訓練計畫」幫動物找飼主，增加被認養的機會。

收容所擴建 容量將增至1100隻

桃園市只有新屋動物收容所，規劃一間貓舍、三間犬舍，可容納犬貓共五百隻，市府動保處表示，正進行收容空間擴建工程，預計明年五月完工，屆時可將收容量提升到一千一百隻，改善收容環境，並解決犬舍漏水等問題。

在源頭管制上，動保處指出，未來除了對棄養的飼主收費，在執行無主犬貓的捕捉收容上，將由去年成立的動物管制隊負責執行，將流浪犬貓區分為有攻擊性、無攻擊性。有攻擊性的犬貓由管制隊優先捕捉收容，無攻擊性的犬貓暫緩處理，並與動保團體合作，落實捕捉、結紮、接種疫苗、原地回置，避免繁殖。

除了源頭管制，收容所內犬貓也要積極媒介新飼主，動保處為此規劃「狗狗訓練大作戰」計畫，訓練狗狗的一技之長，幫助牠們「找飼主」；動保處長陳英豪說，將與訓犬師合作，將所內收容的狗狗篩選適合的犬隻，訓練成看顧犬等，未來通過考驗將送給學校、派出所或工廠擔任看顧犬，增加認養的媒合率。

桃園市許多派出所都有收養流浪貓狗，受到民眾歡迎，成為值勤宣導最佳夥伴，例如桃園警分局青溪派出所曾有一隻「一線三星」的「所狗」小白，後來因車禍過世，最近青溪派出所又領養黑狗「包子」；蘆竹警分局南崁派出所去年也收容一隻流浪貓，成為受歡迎的「所貓」，市長鄭文燦去年也宣布推動「流浪犬變校犬」的培育計畫。