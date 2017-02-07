| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉收費有利弊 動保團體籲做好配套

2017-02-07

〔記者邱奕統／桃園報導〕桃園市將實施「飼主棄養收費」，動保團體認為各有利弊，繼續不收費的話，可能助長飼主任意棄養、不負責任的心態；收費則恐讓部分飼主「花錢了事」，將生命與金錢畫上等號，甚至為規避繳費而隨地棄養，反而增加街頭流浪動物的反效果，呼籲應做好絕育、晶片與登記等相關配套。

有動保團體認為，不收費易助長惡意棄養，導致不少飼主存有「不想飼養就送到收容所」，部分飼主在飼養寵物前並未深思熟慮，跟著電影、電視等流行風潮而一窩蜂，熱潮消退就隨意棄養，例如過去的大麥町犬、拉不拉多、黃金獵犬等，都是民眾看了電影後就興沖沖買回家，後來發現居住環境根本不適合飼養才後悔，最後倒楣的是可憐的犬、貓。

桃園市動物保護協會秘書長劉盈如認為，實施「飼主棄養收費」仍有助於改善棄養亂象，因為在實施棄養收費的縣市，棄養情形控制得比較好，例如台南市等，棄養收費搭配猶豫期制度後，也能讓飼主對棄養與否更加慎重，但棄養收費終究只是管理手段之一，要徹底解決流浪動物問題，還是要落實寵物登記與絕育，加強管控寵物交易，掌握每隻寵物流向才是根本之道。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
竹縣11基層農會 僅寶山總幹事有對手

相對於苗栗縣部分基層農會選情緊繃，新竹縣十一個鄉鎮市與地區農會單純許多，僅寶山鄉農會總幹事有競爭對手，其他爭取連任的現任總幹事都是單一登記候…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤鮭魚米糕
清燉牛筋時蔬
印度炸咖哩餃
粉圓這樣煮才好吃！
轉寄

標題：〈北部〉收費有利弊 動保團體籲做好配套


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月7日‧星期二‧丁酉年正月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.