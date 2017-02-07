〈北部〉收費有利弊 動保團體籲做好配套

2017-02-07

〔記者邱奕統／桃園報導〕桃園市將實施「飼主棄養收費」，動保團體認為各有利弊，繼續不收費的話，可能助長飼主任意棄養、不負責任的心態；收費則恐讓部分飼主「花錢了事」，將生命與金錢畫上等號，甚至為規避繳費而隨地棄養，反而增加街頭流浪動物的反效果，呼籲應做好絕育、晶片與登記等相關配套。

有動保團體認為，不收費易助長惡意棄養，導致不少飼主存有「不想飼養就送到收容所」，部分飼主在飼養寵物前並未深思熟慮，跟著電影、電視等流行風潮而一窩蜂，熱潮消退就隨意棄養，例如過去的大麥町犬、拉不拉多、黃金獵犬等，都是民眾看了電影後就興沖沖買回家，後來發現居住環境根本不適合飼養才後悔，最後倒楣的是可憐的犬、貓。

桃園市動物保護協會秘書長劉盈如認為，實施「飼主棄養收費」仍有助於改善棄養亂象，因為在實施棄養收費的縣市，棄養情形控制得比較好，例如台南市等，棄養收費搭配猶豫期制度後，也能讓飼主對棄養與否更加慎重，但棄養收費終究只是管理手段之一，要徹底解決流浪動物問題，還是要落實寵物登記與絕育，加強管控寵物交易，掌握每隻寵物流向才是根本之道。