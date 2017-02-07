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〈北部〉零撲殺上路 桃市擬收寵物棄養費

2017-02-07

草案3月送議會審查

〔記者邱奕統／桃園報導〕全國各動物收容所的「零撲殺」政策已經上路，桃園市政府動物保護防疫處為了管控入園收容動物的數量，也避免飼主「假收容、真棄養」，擬針對棄養的飼主收費，收費草案已擬妥，將在三月送到市議會審查，如果順利通過，最快從五月起，飼主將寵物帶到收容所棄養，每隻將收取二千五百元至三千五百元不等的「棄養費」。

每隻收費2500至3500元

位於新屋區的桃園市動物收容所，收容的動物除了清潔隊捕捉而來的流浪犬貓，仍以飼主棄養居多，目前飼主若不想再飼養，只要攜帶身分證件，將寵物帶到收容所後填妥動物送交書並切結，即完成棄養程序，並未收取相關費用，也是六都中唯一不收費的。

動保處指出，由於桃園市目前的棄養程序簡便又免費，造就部分飼主不負責任的心態，只因不想飼養就帶到收容所棄養，棄養的理由千奇百怪，甚至心情不好、男女感情不睦也成為棄養理由，導致收容所內的動物遭飼主棄養的比例，長期高達六到七成。

動保處表示，不負責任的飼主棄養，收容後衍生的相關費用卻由全民買單，很不合理，且收容所的空間有限，「零撲殺」政策上路後，更需要做好源頭管制，所以將針對飼主棄養收費，若寵物有植入晶片，棄養一隻收費二千五百元，若未植入晶片就棄養，一隻收取三千五百元，收費將作為照顧收容動物經費。

30天猶豫期 讓飼主考慮

動保處表示，草案還訂定卅天的猶豫期，飼主若要棄養，先將寵物帶到收容所登記，收容所不會馬上收下，先檢查有無植入晶片，要求飼主將寵物帶回家再養卅天，強制飼主在期間冷靜思考棄養與否，避免一時衝動而棄養，飼主還須幫寵物拍照上傳到網路認養平台進行領養媒合，卅天過後，若沒人願意領養，飼主也沒有打消棄養的念頭，才能回到收容所繳費、棄養。

動保處說，為了避免棄養收費實施後，部分沒有公德心的飼主為了省錢，而將寵物帶到郊區違法棄養，將加強巡邏、取締開罰，並落實寵物植入晶片、登記等政策。

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  • 流浪動物零撲殺上路，桃園市政府動物保護防疫處研擬針對棄養的飼主收取2500元至3500元不等的「棄養費」。圖為新屋動物收容所現況。（記者李容萍攝）

    流浪動物零撲殺上路，桃園市政府動物保護防疫處研擬針對棄養的飼主收取2500元至3500元不等的「棄養費」。圖為新屋動物收容所現況。（記者李容萍攝）

  • 流浪動物零撲殺上路，桃園市政府動物保護防疫處研擬針對棄養的飼主收取2500元至3500元不等的「棄養費」。圖為新屋動物收容所現況。（記者李容萍攝）

    流浪動物零撲殺上路，桃園市政府動物保護防疫處研擬針對棄養的飼主收取2500元至3500元不等的「棄養費」。圖為新屋動物收容所現況。（記者李容萍攝）

  • 桃園市動物收容所收容情形

    桃園市動物收容所收容情形

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