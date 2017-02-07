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〈中部〉《青年事務審議會》 外界批作秀 林佳龍勉青年做自己

2017-02-07

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市首創的青年議會六日召開第二次會議，市長林佳龍對青年代表進行施政報告，並接受青年代表「質詢」，有青年代表反映，有人質疑青年議會只是「作秀」，林佳龍強調，市府提供平台讓青年學習民主及問政，他鼓勵青年做自己，不必理會外界批評。

台中市首創「青年事務審議委員會」，參考市議會運作模式，廣邀優秀青年代表關心市政並提供創意建言，昨日第二次會議，林佳龍率各局處首長出席，除向青年代表進行施政報告，也接受「質詢」，六十三名青年代表有五十人出席。

昨日青年代表關注議題多元，有人關注黎明自辦重劃的爭議及交通建設效益，也有人關心青少年休閒教育、弱勢租屋補助等，還有人關注iBike的設點不均及使用iBike的民眾未能享有保險保障等，更有人關切台中市是否可能設置紅燈區，保障性工作者工作權等。

也有多名代表提出，上次會議代表提出的意見或建議，市府採納或執行率如何？建議市府應列表整理；更有代表指出，有人質疑青年議會開議僅是「作秀」，市府期許青年議會發揮何種功能？

林佳龍強調，市府推出青年事務審議委員會的目的，是希望提供平台，鼓勵青年從嘗試參與問政的過程，養成批判能力，甚至能具體組織對公共問題提出見解及解決之道，象徵現代公民關心公共事務。

林佳龍說，政府本來就應多開闢年輕人的舞台，給年輕人機會，而不是由政治既得勢力主導一切，他勉勵青年代表努力學習，不用理會外界批評。

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  • 有人質疑青年議會「作秀」，林佳龍鼓勵青年做自己，不必理會外界批評。（記者蘇孟娟攝）

    有人質疑青年議會「作秀」，林佳龍鼓勵青年做自己，不必理會外界批評。（記者蘇孟娟攝）

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