〈中部〉克服暈昡煎熬 廖偉鈞特殊選才上興大
〔記者蘇孟娟／台中報導〕因頭部曾遭重擊出現梅尼爾氏症的忠明高中學生廖偉鈞，飽受暈昡所苦，曾有半年連躺下均會天旋地轉，只能坐著睡，歷經休學、復學斷斷續續的煎熬，仍努力經營精彩高中生活，運動會啦啦隊舞比賽也不缺席，克逆向上，經特殊入學管道，將成為中興大學物理系新鮮人。
廖偉鈞國中時被人從後方擊打頭部，導致腦震盪住院五天，出院後開始出現不明昡暈，只要一個細微動作，就可能頭暈不已，甚至有半年時間連躺下均會天旋地轉，只能坐著睡。
輾轉求診才確診是患了中樞神經失調的「梅尼爾氏症」，除有旋轉性昡暈症狀，有時還會伴隨耳鳴。
廖偉鈞因昡暈嚴重，國中時休學調養一年半才復學，升上高中仍未能擺脫昡暈症狀，且不定期發作，嚴重時根本下不了床，必須請假在家休養。導師蘇素冠說，廖偉鈞請假超過三分之一，難能可貴的是，即使求學斷斷續續，仍努力經營高中精彩生活。
學校運動會他雖無法下場比賽，卻總自告奮勇擔任攝影，高二時甚至和同學上場參加啦啦隊舞比賽。此外，他也挑戰中區資訊科學競賽及由成功大學舉辦的食安微電影片競賽獲獎等，努力把高中生活過得精彩。
成績中等的廖偉鈞理科表現佳，在師長鼓勵下挑戰大學特殊選才管道。蘇素冠說，好強的廖偉鈞希望憑實力錄取，在自傳中未提及自己的特殊狀況及求學困難，但他克服生理極限的毅力很勵志，因此她在推薦函中極力讚許，獲中興大學物理系青睞錄取。
廖偉鈞說，曾埋怨造成他受傷的過去，但他很快調整心態，「沒必要拿別人的錯誤來折磨自己」，努力活出自我比較重要，未來他會努力發展興趣，學出專業。
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標題：〈中部〉克服暈昡煎熬 廖偉鈞特殊選才上興大
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