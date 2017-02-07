〈中部〉梨山－武陵賞櫻專車 預售票10日開賣

2017-02-07

〔記者張菁雅／台中報導〕武陵農場櫻花季十一日登場至廿八日，豐原客運的「梨山─武陵農場」賞櫻專車，十日起預售車票，並送限量紀念品。櫻花季期間搭乘「幸福巴士」六五○六路「豐原─梨山」路線，還可得到限量發行的櫻花專車版「一卡通」票卡。

「梨山─武陵農場」賞櫻專車每天去程及回程開出六班次，去程預定發車時間分別為上午六時卅分、七時、九時、九時卅分及中午十二時卅分、一時，原車去原車回，配合武陵農場參觀人數總量管制，每天提供二百人次購票。

豐原客運表示，發車前一日晚間六時至八時，在梨山遊客中心現場販售車票，每人限購六張，售票時間為十日至廿七日，現場還送限量賞櫻專車明信片、貼紙等。

另外，豐原客運六五○六路「豐原─梨山」公車是梨山地區民眾往返市區的主要交通工具，車程長達一百八十六公里，行駛時間要六、七個小時，長期下來，駕駛與乘客關係有如親人，車上滿載人情味，而被稱為「幸福巴士」。為鼓勵民眾搭乘該路線，櫻花季期間，憑當日全程乘車憑證，豐原客運就送票面印有櫻花及專車的「一卡通」。