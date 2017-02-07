〈中部〉住房率六都唯一提升 「中進中出」見成效
〔記者黃鐘山／台中報導〕市府「中進中出」觀光旅遊策略見成效！據統計，台中去年住宿旅客約六八五萬人次，較前年成長約四％，其中外籍旅客逾二二五萬人次，成長率約四．六％；而國外研究機構也調查，前年遊客上升八％，首度擠進百大旅遊目的地城市。
去年住宿旅客成長約27萬人次
市長林佳龍六日在市政會議上指出，市府全力推動台中國際機場「中進中出」，已在觀光獲得成果。一○五年在台中住宿的旅客約六八五萬人次，較一○四年的六五八萬人次，成長約廿七萬人次，其中外籍旅客超過二二五萬人次，比前年成長約十萬人次。
另一方面，根據國外調查研究機構歐睿信息諮詢公司（Euromonitor International）公布的「全球百大旅遊目的地城市」報告，台中一○四年旅遊數達到一九八萬人次，比前一年上升八％，首度擠進百大旅遊目的地城市。
林佳龍強調，交通部觀光局的統計數據也指出，去年全台觀光旅館住房率，台中是六都唯一提升的城市，去年比前年增加○．九％，顯示透過台中國際機場的「中進中出」策略，同時加強對日本、星馬、港澳等地旅遊宣傳的努力，已發揮具體成效。
林佳龍說，推動國際觀光一定要與交通結合，也要有亮點活動，未來幾年將持續強化觀光建設的硬基礎與軟實力，盤點市府舉辦的各種活動，增加對國際觀光客吸引力，將台中打造成為盛會城市。
觀旅局長陳盛山指出，為落實市長林佳龍大台中一二三的市政願景與藍圖，並推動中彰投區域治理工作，積極推動「中進中出」觀光旅遊模式，未來將持續致力打通雙港（台中國際機場及台中港），透過貨、產、人、陸、海、空六個方面，帶動人流、貨流及金流，讓中台灣與國際接軌，將台中市帶向國際。
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