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〈中部〉直播中市燈會啟燈 2正妹警花成網紅

2017-02-07

〔記者張瑞楨／台中報導〕「二○一七中台灣元宵燈會─台中公園主燈」，前天（五日）晚間啟燈，除主燈外，最吸睛的莫過於被暱稱為「雙姝」的正妹警花田佩玉、吳佩蓉，她們在市警局第二分局粉絲專頁直播啟燈，並宣導防止扒竊、注意兒童老人走失等，昨晚點閱率破九千人次，還有男粉絲留言想認識這對警花。

這兩名形象優質的警花首次參與直播，她們說，既雀躍又緊張，為配合元宵氣氛，還自備猜燈謎題庫與粉絲互動，反應熱烈。這也是台中市警察局首度以臉書直播方式進行犯罪預防宣導，提醒民眾賞燈時，「需注意自身財物避免被扒竊」、「停放機車需注意機車鎖匙有無拔取」、「重要財物勿放置機車置物箱」及「攜幼兒及老人賞燈需注意避免讓擁擠人群沖散走失」。

二分局指出，直播的宣導成效卓著，到本月十九日燈會結束為止，民眾可於台中公園賞燈，到第二分局設置的警察服務站，觀賞警局自製犯罪預防微電影，還能參加有獎徵答，贈品是人氣小提燈。

很多男網友留言想認識兩名警花，不過，廿八歲田佩玉已婚，有三個小孩，她有「辣媽女警」之稱，曾獲選為警光雜誌的「亮點女警」；吳佩蓉未婚，同樣是廿八歲，她有警界「水蜜桃姊姊」美譽，去年四月間，游姓通緝犯在台中公園內見到她，瞪大雙眼猛盯，所長李銘卿盤查，發現游男是性侵害通緝犯。

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  • 警花田佩玉已結婚，有「辣媽女警」之稱。（記者張瑞楨翻攝）

    警花田佩玉已結婚，有「辣媽女警」之稱。（記者張瑞楨翻攝）

  • 警花吳佩蓉未婚，有警界「水蜜桃姊姊」美譽。（記者張瑞楨翻攝）

    警花吳佩蓉未婚，有警界「水蜜桃姊姊」美譽。（記者張瑞楨翻攝）

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