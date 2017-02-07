〈中部〉春節封國三名間匝道 平面道路回堵

2017-02-07

〔記者劉濱銓／南投報導〕春節期間國道三號名間交流道於初三、初四實施入口匝道南北向全天封閉，造成平面道路從竹山塞到名間、南投市區，用路人怨聲載道，對此，高公局中區工程處表示，名間匝道封閉後國道主線確實較為順暢，至於平面道路壅塞則會再檢討。

南投縣警局交通隊表示，名間入口匝道封閉至民國一百年結束後，時隔六年又重出江湖，造成縣內平面道路不論是竹山、名間，或是南投市都造成回堵，針對今年的塞車狀況將向高公局反映，盼作為來年的疏導參考。

另外，國道三號於去年五月才開通的南雲交流道，原是要紓解竹山與溪頭地區的車流，惟因交流道知名度不夠，以及用路人習慣未改變，以致大部分駕駛仍選擇前往竹山交流道，加上原本往來竹山紫南宮的車流就多會利用竹山交流道，春節期間才會車多壅塞。

竹山警方就說，春節前已在竹山交流道前道路設置南雲交流道指標，惟可能是用路人還不熟悉，雖有達到部分疏運效果，但仍有進步空間，未來會再加強宣導，提升分流效果。

高公局中工處則說，春節南投路段車流大，為維持國道暢通才封閉名間匝道，像初三、四從竹山匝道北上到南投段就相對順暢，惟平面道路壅塞，待與上級討論，作為未來是否封閉管制參考。