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〈中部〉看花燈好害羞！猛鹿那話兒放閃

2017-02-07

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投燈會再創新話題！國姓南港社區的猛鹿區，除讓去年的「國姓第一猛鹿」掛上金牌再亮相，且新製的「猛鹿搶親」花燈，新猛鹿的「那話兒」裝上閃燈，比裝了「流星燈」的「國姓第一猛鹿」更雄偉，也更閃更亮，女遊客看了直稱「好害羞」。

南投燈會是全國最早點燈，也是展期長的燈會，燈會分多個燈區展覽，其中社區花燈區中，國姓南港社區的國姓猛鹿區，再度受矚目，因為去年的「國姓第一猛鹿」今年又來了，而且還增加「新猛男」，讓新舊猛鹿一起展雄風。

去年在集集的南投燈會出盡風頭的「國姓第一猛鹿」，製作團隊略作修改，讓它的頸上多了一只金牌，「那話兒」依舊雄偉。製作團隊成員的社區監事羅極聘表示，接受建議讓第一猛鹿新加上金牌，以呼應「第一」的身份。

該展區還有新作品「猛鹿搶親」，一隻準拖著花轎、準備搶親的公鹿，不但「那話兒」雄偉不輸「第一猛鹿」，而且更閃閃發亮。

凸顯國姓產公水鹿特色

羅極聘說，新猛鹿前腳抬起，準備搶親的動作明顯，而它與「第一猛鹿」都有雄偉的「那話兒」，只是「第一猛鹿」的是裝了流星燈，搶親的猛鹿的裝了閃燈，閃燈比流星燈更引人注目。而凸顯公鹿的「那話兒」，其實不是有「歪念頭」，而是想凸顯國姓產業養公水鹿、產鹿茸的特色。

南投燈會的花燈有話題，而送小提燈也吸引民眾，今年有雞年和原民機動戰士兩種小提燈，其中原民戰士提燈，在十一日元宵節當天傍晚，配合「南投燈會推廣原鄉旅遊路線」活動發放。

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  • 南投燈會的搶親猛鹿「那話兒」裝了閃燈，更加閃亮。（記者陳鳳麗攝）

    南投燈會的搶親猛鹿「那話兒」裝了閃燈，更加閃亮。（記者陳鳳麗攝）

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