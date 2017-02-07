〈中部〉配合四月全中運 彰縣中小學提前開學
2017-02-07
10多萬名學生收假上課
〔記者張聰秋／彰化報導〕提早上課！彰化縣高中職以下學校昨天開學日，由於配合將於四月登場全國中等學校運動會（簡稱「全中運」）賽程，學校需停課五天，使得彰化縣因而比其他縣市提早一周開學，昨第一天上課，警方啟動交通勤務的護童專案，學校老師帶領學生做收心操，經由一番體適能訓練的「震撼教育」下來，驅走瞌睡蟲，也把學生放假散漫的心收回。
教育處長鄧進權表示，為了不讓學期教學進度，受全中運停課五天影響，全縣約有十多萬學生提早開學，各校每學期二到三次月考，在不影響整學期教學進度下，由校方自行調整。
今年全中運賽事將從四月廿一日到廿七日舉行，校長老師擔任接招、裁判及工作人員，部分學校活動中心、體育館規劃為比賽場地或行政事務場所，學校停課、學生休假，休假五天的課程進度，挪用寒假最後一周的休假日補足，彰化縣因此成為全國寒假最早收假、最早開學的縣市。
警護童專案 助交通勤務
彰化縣警察局啟動開學日的護童專案，八個分局針對位處交通複雜區的學校，學童上下學進出校門口前馬路，調派二百名警力協助學校志工和導護媽媽執行交通勤務。
第一天上課，多數學生心情調整得宜，進入教室很快就進入狀況，不過，仍有少數學生還沈浸在春節假期裡，上起課來無精打彩，校方藉由清潔或跳收心操，找回學生的專注力。
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