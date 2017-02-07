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〈中部〉全仔溪瀑布群 豐山村潛力新景點

2017-02-07

〔記者蔡宗勳／阿里山報導〕嘉義縣阿里山鄉豐山村全仔溪流域，經探勘發現八個大小不一的瀑布群，其中兩個即使在枯水期的水量依舊壯觀，被視為潛力新景點，目前沒有既成山徑，有待開發。

溯溪可達水漾森林

豐山觀光業者簡天賞說，水漾森林溢流的水，經由全仔溪匯入石鼓盤溪至清水溪，也就是從豐山沿著全仔溪可溯溪抵達水漾，但沿途多破碎地質，不適合攀登，山友極少挑戰，九二一大地震後，連豐山村民都不曾前往。

許旻期、簡誌威等四名豐山年輕人，日前展開水漾森林單攻旅程，去程選擇全仔溪，一路大多攀岩緩慢前進，花了約八個小時才到達目的地，回程改走傳統的千人洞路線，用不到四小時的時間。

許旻期表示，行前有長者告誡避免走全仔溪，但大家抱著初生之犢的心情，想說能否找到新景點，結果真的發現美麗的瀑布群，冒險總算沒有白費。

簡天賞強調，全仔溪瀑布群雖然迷人，卻因尚無山徑，很容易迷路，加上攀登難度高，對腳力強的資深山友都是一大挑戰，在沒有安全的設施之前，一般山友千萬不要前往。

許旻期說，此行除發現景致宜人的全仔溪瀑布群，也證明來回都走千人洞路線，從豐山登水漾森林一天往返不是問題，估計去程約五小時，返程下坡四小時，加上在水漾用餐二小時，夏天日出上山，回到豐山時，太陽還沒有下山。

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  • 豐山村四位年輕人勘查全仔溪瀑布群。（記者蔡宗勳翻攝）

    豐山村四位年輕人勘查全仔溪瀑布群。（記者蔡宗勳翻攝）

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