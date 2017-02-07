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〈中部〉許厝分校爭議 李進勇盼開學前決定

2017-02-07

〔記者林國賢、陳燦坤／雲林報導〕雲林縣橋頭國小許厝分校學童尿液TdGA硫代二乙酸監測數據今天將召開專家會議；縣長李進勇表示，希望開學前能有明確結論，讓孩子們能安全、安定上課。

國衛院去年公布「石化工業區附近學童有害空氣汙染物之暴露評估研究成果報告」指出許厝分校學童體內硫代二乙酸濃度偏高，有健康疑慮，行政院於八月間命令許厝分校遷校，但遷校命令引起地方反彈，家長一度拒絕遷校，在分校搭棚上課。

遷校案幾經協調，家長同意遷回本校，但要求再針對學童尿液採樣監測，調查結果上月出爐，結果學生體內TdGA不降反升，家長要求重回分校上課。國健署今將召開「專家會議」，希望比對資料找出學童健康風險肇因。

李進勇昨指出，他指派衛生局、教育局與環保局參加專家會議，就監測數據等相關資料聆聽專家學者意見，並請國健署等單位再到地方召開公聽會或說明會，希望開學前獲得具體結論，在學童健康安全無虞下，做出有利學童學習的決定，原則上開學前希望在開學前就能有具體決定。

分校家長許芳餘表示，這次會議內容家長不了解，為確保學童權益，他們也委託專家及學者與會，最終仍希望學童儘快回到分校上課。

分校許同學則表示，本校上課空間與環境都比不上分校，分校上學與下課回家也比較近，他希望新學期能回到分校上課。

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  • 許厝分校學童是否能回分校上課，雲林縣長李進勇希望開學前能有具體結論。（記者林國賢攝）

    許厝分校學童是否能回分校上課，雲林縣長李進勇希望開學前能有具體結論。（記者林國賢攝）

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