| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉移除困難 學者建議控制棲地

2017-02-07

記者林宜樟／專題報導

綠鬣蜥在嘉義縣水上鄉等地繁衍，嘉義大學生物資源學系副教授許富雄認為，目前綠鬣蜥已能在野外自行繁殖，很難成功移除，未來重點要放在控制牠們的棲息區域，避免繼續擴大。

許富雄說，綠鬣蜥喜愛棲息在溫度較高的環境，以構樹為主食，八掌溪沿岸有水及植物，環境適合生長；近年來因被人類棄養，逐漸聚集在該區域繁殖。

台灣本土最長的長尾南蜥不過三十多公分，綠鬣蜥動輒超過一‧五公尺，在台灣並無天敵；牠幼時以昆蟲為主食，長大後則是吃蔬果，對當地生態有何影響？學界尚在研究，但已確定會對人類居住環境造成干擾。

許富雄表示，世界各國成功移除外來種的案例極少，台灣的綠鬣蜥移除的黃金時機恐怕已過，現在重點是飼主、寵物店業者別再棄養，有關單位積極移除綠鬣蜥並監控繁殖區域，避免擴大。

嘉義縣政府農業處綠化保育科長石蕙菱說，縣府去年向林務局爭取補助「嘉義縣生物多樣性及入侵種管理計畫－移除外來入侵種（沙氏變色蜥、綠鬣蜥）」，移除獎勵金共九十萬元，共移除一百三十一隻綠鬣蜥，所收購的綠鬣蜥若死亡則進行銷毀，活體部分供學術研究，已研擬「生物多樣性保育及入侵種管理計畫」，提高收購價格，今年會再向林務局爭取補助及監測。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
重金屬超標 彰縣49.4公頃農地插牌列管

趕在農民播種前公布結果開始進入春耕期，環保署去年年底抽驗彰化縣重金屬高污染潛勢農地調查結果出爐，全縣五個鄉鎮市，共發現四十九．四公頃農地超過…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤鮭魚米糕
清燉牛筋時蔬
印度炸咖哩餃
粉圓這樣煮才好吃！
轉寄

標題：〈中部〉移除困難 學者建議控制棲地


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月7日‧星期二‧丁酉年正月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.