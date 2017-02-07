〈中部〉移除困難 學者建議控制棲地
2017-02-07
記者林宜樟／專題報導
綠鬣蜥在嘉義縣水上鄉等地繁衍，嘉義大學生物資源學系副教授許富雄認為，目前綠鬣蜥已能在野外自行繁殖，很難成功移除，未來重點要放在控制牠們的棲息區域，避免繼續擴大。
許富雄說，綠鬣蜥喜愛棲息在溫度較高的環境，以構樹為主食，八掌溪沿岸有水及植物，環境適合生長；近年來因被人類棄養，逐漸聚集在該區域繁殖。
台灣本土最長的長尾南蜥不過三十多公分，綠鬣蜥動輒超過一‧五公尺，在台灣並無天敵；牠幼時以昆蟲為主食，長大後則是吃蔬果，對當地生態有何影響？學界尚在研究，但已確定會對人類居住環境造成干擾。
許富雄表示，世界各國成功移除外來種的案例極少，台灣的綠鬣蜥移除的黃金時機恐怕已過，現在重點是飼主、寵物店業者別再棄養，有關單位積極移除綠鬣蜥並監控繁殖區域，避免擴大。
嘉義縣政府農業處綠化保育科長石蕙菱說，縣府去年向林務局爭取補助「嘉義縣生物多樣性及入侵種管理計畫－移除外來入侵種（沙氏變色蜥、綠鬣蜥）」，移除獎勵金共九十萬元，共移除一百三十一隻綠鬣蜥，所收購的綠鬣蜥若死亡則進行銷毀，活體部分供學術研究，已研擬「生物多樣性保育及入侵種管理計畫」，提高收購價格，今年會再向林務局爭取補助及監測。
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