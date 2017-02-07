〈中部〉內溪大排上千綠鬣蜥出沒 民虧變「侏羅紀公園」

2017-02-07

記者林宜樟／專題報導

嘉義縣八掌溪沿岸如水上鄉等行政區，宛如外來種爬蟲類的樂園，體型小的沙氏變色蜥數量不知凡幾，體型大的綠鬣蜥估計上千隻，追根溯源與飼主棄養、群聚繁衍等有關，不少鄉親苦笑「快變成侏羅紀公園了」。

十年前台灣盛行飼養外來種的綠鬣蜥，但牠長大到體長達一、二公尺後，卻出現大量棄養情形；近年來，嘉縣水上鄉內溪大排附近已出現群聚族群，吃掉不少農民種植的水果和蔬菜，甚至還有鄉民發現綠鬣蜥攀附在電線桿，相當嚇人，有人揶揄再多一點綠鬣蜥，搞不好可以成立「恐龍世界」，成為另類觀光景點。

據水上鄉內溪村長黃文正觀察，六、七年前內溪大排乍現綠鬣蜥蹤跡，村民被嚇到向他反映；現在他練就一身抓綠鬣蜥的功夫，累計捕捉超過五十隻，通常是交給農政單位處理或學術機構進行研究。

內溪大排從內溪村到柳新村約三公里長，沿線常見綠鬣蜥，有時枯木、竹子一翻，就有數十隻小綠鬣蜥竄出，墓地裡也常有綠鬣蜥下卵繁殖，粗估此區域現在已有上千隻棲息。

由於幼年綠鬣蜥僅有巴掌大，鄰近村落有些人會捕捉飼養，放在肩膀或口袋上，認為拉風帥氣；村民曾見外地人士拿著籠子在大排一帶徘徊，詢問外來者要做什麼，並未獲得回應，研判就是來捕捉綠鬣蜥。

水上鄉鄉民代表陸怡蓁認為，雖未傳出有人被綠鬣蜥咬傷，但常有村民反映受驚嚇及所種植的水果、蔬菜被吃掉，損失不少；縣議員林緗亭表示，綠鬣蜥體型龐大，野生個體生性較凶猛，一般人不敢靠近，若牠們再擴大棲息範圍，後果不堪設想，政府單位應有解決之道。