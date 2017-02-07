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〈中部〉打響西螺七崁 頭崁高鳴過世武術界惋惜

2017-02-07

45年前電視劇轟動 帶動習武風潮

〔記者陳燦坤／西螺報導〕曾演出轟動一時電視劇「西螺七劍」中「頭崁」廖錦堂的演員高鳴傳過世消息，西螺七崁武術文教基金會執行長李明哲感到惋惜，他肯定因連續劇的媒體宣傳效果，將學習西螺七崁武術風氣帶往另一個高峰。

「西螺七劍」電視劇播出距今已有四十五年（民國六十一年），當時年紀尚小的李明哲從長輩口中得知這部電視劇受歡迎程度，每天到了開播時刻，電視機前必定坐滿觀眾，時至今日讓不少民眾印象深刻，西螺七崁武術的知名度也因而大幅提升，成為台灣家喻戶曉的武術。

過去資訊封閉，報紙與電視幾乎是所有民眾接收訊息的主要管道，透過電視媒體宣傳，很快地西螺七崁便成了當紅話題，也因此揭起一陣習武風潮，西螺七崁所在地的西螺、崙背及二崙等鄉鎮師父或是再傳弟子，從前曾獲邀到台灣各地教導武術，至今彰化及台中沿海還可見傳承西螺七崁的武館，電視劇的幫忙功不可沒。

追溯清朝 台灣保存最完整拳術之一

李明哲表示，「西螺七劍」電視劇是真人真事改編，以阿善師的振興社為藍本，描述他傳授的七位弟子保家衛鄉故事，但實際上故事的發源地存在詔安客家人七個部落，武術也分成好幾個流派，諸如以太祖拳及鶴拳著名的勤習堂，阿善師的振興社則以金鷹拳聞名，還有以開口獅見長的武野館，這些武館對地方陣頭文化的影響，至今仍相當深遠。

根據西螺七崁武術文教基金會田野調查，西螺七崁武術可追溯到清朝年間，是台灣保存最完整的拳術之一，李明哲記得十餘年前中國方面曾派員到當地學習，基金會也積極在西螺三鄉鎮配合國小復育武術，近年更推廣到莿桐鄉，但受到大環境改變，武術發展確實沒落中，體育署為保存這些無形文化資產，正與基金會合作進行數位影像典藏。

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  • 當年華視拍攝「西螺七劍」，高鳴（坐者左）演出「頭崁」廖錦堂、弟弟劉林（坐者中）演出阿善師。 （取材自華視）

    當年華視拍攝「西螺七劍」，高鳴（坐者左）演出「頭崁」廖錦堂、弟弟劉林（坐者中）演出阿善師。 （取材自華視）

  • 曾在電視劇「西螺七劍」演出「頭崁」廖錦堂的演員高鳴（右三）傳過世消息。 （資料照）

    曾在電視劇「西螺七劍」演出「頭崁」廖錦堂的演員高鳴（右三）傳過世消息。 （資料照）

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