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〈中部〉中市921危樓拆除 廢棄物未清惹怨

2017-02-07

〔記者陳建志／霧峰報導〕霧峰全家福社區廿三棟九二一地震時震壞的危樓，延宕十七年未拆除引發民怨，市府去年底終於硬起來強制拆除，不過上月中完成拆除後，鋼筋、磚塊等廢棄物卻堆在現場未運走（見圖，記者陳建志攝），社區抱怨沙石飛揚且危險，市議員張芬郁要求市府，若所有權人不理，應儘快代為清運再求償。

議員促市府先代清再求償

市府都發局使管科長賴祐成表示，執行強制拆除並不包括清運廢棄物，依環保署的解釋函，廢棄物清除是原所有人、管理人或使用人的義務，已經發函給所有權人，限期在今年三月廿五日前自行清運，若屆時仍未清運，環保局可依廢棄物清理法開罰，並按日連續處罰至改善為止。

霧峰萬豐里全家福社區廿三棟透天厝，九二一大地震時嚴重損壞，十七年來民眾不斷陳情、反映拆除危樓，市府都發局終於在去年十二月廿六日雇工強制拆除，今年一月十一日拆除完畢。

張芬郁表示，近來接獲民怨，指拆除後的鋼筋、水泥磚塊等廢棄物只堆置在現場未運走，不但鋼筋有遭竊的風險，成堆的磚塊、砂石更破壞生活環境衛生，希望市府加快後續處理程序，讓民眾多年夢魘有完美的結局。

萬豐里長林麗真也說，市府能拆除十七年無法解決的危樓，讓居民很感謝，希望市府好人做到底，早日將廢棄物運走，還給民眾乾淨的生活環境。

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  • 市府強制拆除地震危樓，但鋼筋、磚塊等廢棄物未清引民怨。（記者陳建志攝）

    市府強制拆除地震危樓，但鋼筋、磚塊等廢棄物未清引民怨。（記者陳建志攝）

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