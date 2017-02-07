〈中部〉大里公一懸宕40年 跨區市地重劃解套

2017-02-07

〔記者黃鐘山、陳建志／台中報導〕懸宕數十年未解決的大里「公一」用地，市府結合大里區公所及附近公兒十四、公兒十五，合併辦理跨區市地重劃，已獲內政部審核通過，成為全國首例公共設施跨區市地重劃案。市府六日表示，大里公一正式命名為「第十五期市地重劃案」。

大里區「公一」公園用地位於國光路和大里路口的黃金地段，面積廣達五．二四公頃，民國六十二年劃為公園預定地之後，至今已經四十多年，卻因徵收經費龐大（目前徵收市價超過卅億）遲未徵收，地主抱怨權益受損。

市長林佳龍為解決此長年問題，並改變大里風貌，希望結合九二一地震受損的大里區公所，興建大里區聯合行政中心，規劃結合公一、大里區公所和鄰近未開發的公園兼供兒童遊戲場用地（公兒十四、公兒十五），面積共六．九六公頃，進行市地重劃，獲得大部分地主支持。

市府以市地重劃方式進行個案都市計畫變更，農曆春節前，內政部都委會召開大會，市府秘書長黃景茂率隊北上出席爭取支持，獲得委員審核通過，將把公一變更為機關用地、商業區、廣場及公園。

地政局長張治祥昨在市政會議說，大里公一公園案已編為第十五期市地重劃案，內政部都委會六月將正式發布，市府八月會召開地主座談會及徵求同意書。由於此區域公共設施用地面積負擔達四成，規定只要負擔超過四成五，就要徵求地主的同意，重劃計畫書草案可在今年順利報核。

林佳龍表示，大里公一列為第十五期市地重劃，而且跨區是全國首創，一併解決長期無法徵收公一用地的問題，同時將大里區公所、衛生所、戶政所、地政所、大里分駐所等單位合署辦公，將加快進行。