〈中部〉農會改選傳買票 中市喊出1票10萬？
〔記者歐素美、楊政郡／台中報導〕農漁會選舉會員代表二月十九日投票，台中市傳出部分農會競爭激烈，總幹事候聘人在登記後就以現任會員代表每人十萬元綁樁，投票前兩週是傳統買票黃金期，參選會員代表者也傳出以每票五千到一萬元不等買票；因競爭激烈，不少總幹事候聘人罕見地發文宣宣揚政績或政見，挑戰者不約而同強調「農會改革」，並希望農友踴躍檢舉買票。
中檢賄選情資 送禮最多
針對農漁會改選，目前台中地檢署查賄小組手中僅有六件選他案，賄選情資以送禮為大宗，偵查工作還在鴨子划水，宣導與偵查雙管齊下；襄閱主任檢察官郭景東說，今年檢舉賄選的情資很少，且有傳聞沒線索，無從下手，檢察長張宏謀親率檢察官到各地宣導反賄選。
農漁會以往被視為藍營的傳統樁腳，選舉時地方派系色彩濃厚，買票傳聞不斷，其中，左右理監事人選的會員代表，將於二月十九日進行投票，台中市傳出農曆年前即有總幹事候聘人陣營以每人十萬元，向現任會員代表進行綁樁，年後買票傳聞更是不間斷，有會員代表參選人以五千或一萬元不等向會員買票。
但相關人士坦言，因農友與農友之間關係緊密，賄選查察不易。部分總幹事候聘人只能透過臉書或在農會張貼「杜絕賄選，乾淨選舉」海報，呼籲農友拒絕買票。
總幹事候聘人 紛推文宣
這次后里及潭子區農會競爭激烈，總幹事候聘人罕見地印製文宣，宣傳個人政績或政見。其中前后里區農會推廣股長陳清琪的文宣，以「后里農業改革促進會」名義，強調「農會是農民的農會，不是特定份子的農會」，要求農會改革；后里區農會現任總幹事王鈺州則以「挺，認真做事的人」文宣回應，強調考評績優、營運卓越及研發新農特產品等政績。
潭子區農會供銷部主任林淑茵的文宣以「維新潭子，農會改革」為題，強調「農會是農民的，咱不是林家的」，農會經營公開透明化，並以「扶持農民、活化農業、照顧員工」爭取支持；對手陳國智為潭子區農會保險部員工，也是現任潭子區農會總幹事林正長的外甥女婿，他表示，林淑茵也姓林，潭子約有一半人口姓林，強調「這只是對手的選舉手段」。
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