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〈中部〉中寮農會改選 在野抗議審查黑箱

2017-02-07

〔記者陳鳳麗／中寮報導〕南投縣中寮鄉農會選舉選情緊繃之際，在野挑戰派四名理事參選人，被檢舉不符參選資格，該派昨到農會舉白布條抗議審查黑箱，球員兼裁判。在審查會後，廖成財複審確定不合格，林幼婷等三人則可在三天內補件，十日複審。

1人失理事參選資格 3人複審

中寮鄉農會選舉，現任執政派與在野挑戰派勢均力敵，其中現任派理事選舉有九人登記，而挑戰派則有陳獲顏等七人登記，而挑戰派中，廖成財先被檢舉農地租賃未公證不符資格，不符資格；另有林幼婷、張巽斯、藍文德在第二批被檢舉名單，指農地有不合法的農業設施，農會昨召開審查會，除複審廖成財資格，也審查林幼婷等三人資格。

陳獲顏等人在審查會召開前率眾及律師到農會抗議，一群人先在農會外舉白布條呼口號抗議，隨即由陳獲顏和幾個當事人，由律師陪同上三樓，與農會三巨頭面對面溝通。

陳獲顏等人指出，農會原本只是要理事參選人廖成財補件，卻變成林等三人也被檢舉農地有不合法設施，違反農會法規定必須現勘。而這三人的公文送達流程大有問題，審查委員中有農會三巨頭，三人都是參選人，球員兼裁判更有問題。

陳獲顏也說，選舉審查是黑箱作業，農會還涉及個資外洩，透露只有農會保管資料有參選人登記的農地地段、地號。

陳還拿出多封檢舉函，指理事長江國文等人一樣有不合法的農業設施，並要求所有參選人全面總清查，並讓當事人和律師列席審查會，但這兩項要求皆被農會駁回。總幹事林裕堂堅稱，審查過程及審查委員的推派，都是合乎農業法等相關法令規定，且林幼婷等三人還可循管道提救濟。

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  • 陳獲顏等人昨日到中寮鄉農會前，舉白布條抗議，農會審查理事資格黑箱作業。（記者陳鳳麗攝）

    陳獲顏等人昨日到中寮鄉農會前，舉白布條抗議，農會審查理事資格黑箱作業。（記者陳鳳麗攝）

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