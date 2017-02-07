〈中部〉重金屬超標 彰縣49.4公頃農地插牌列管

2017-02-07

趕在農民播種前公布結果

〔記者張聰秋／彰化報導〕開始進入春耕期，環保署去年年底抽驗彰化縣重金屬高污染潛勢農地調查結果出爐，全縣五個鄉鎮市，共發現四十九．四公頃農地超過食用作物農地管制標準，含銅、鋅、鎳重金屬超標，「中鏢」農地多數尚未播種插秧，環保局趕在農民耕作之前，昨天全面插牌，正式列為農地污染控制場址。

污染農地上種植青菜、水稻、雜糧、蔬果都有，早在結果出爐之前，這些作物早已採收、流入市面，早都被民眾吃下肚。

不少民眾擔心引發食安疑慮，對此，環保局長江培根指出，農作物需通過農政單位檢驗才能上市，農政單位會做監督把關，污染農地跟污染農作物不能畫上等號，農地遭重金屬污染，不代表農作物就會受到重金屬污染。

環保局水質保護科長楊欣怡表示，被驗出重金屬超標銅最多、其次是鋅和鎳，這類重金屬主要反映在對成長的影響狀況，而人體也需要適當微量的鋅，含量不要多到會造成人體中毒就好。

這波調查分二次公布結果，去年九月公布時，就有農民痛罵環保局宣布列管時機點不對，已種了的水稻要被剷除無法收成，簡直糟蹋農民心血，有被罵的經驗，這回，環保局搶在播種之前公布結果。

花壇鄉蔡姓稻農說，再晚個幾天，會讓農民更無言。不少菜農說，農作物「菜土菜金」、漲跌驚人，目前菜價跌，農地遭列管領到的補償金，勉強還能補貼損失，若發生在風災過後，菜價行情節節看漲時，相較水稻每分地鏟除補償費一萬七千五百元、農地列管每年每分地九千元停耕補償費，一點點的賠償金，農民會欲哭無淚。

分布5鄉鎮市 鹿港最多

第一階段在七處高污染潛勢灌溉區域農田，抽驗面積共一一五八．六公頃，結果鹿港鎮首度被發現四十一．六公頃污染農田。第二階段在十二處未曾調查過的高污染潛勢灌溉區域農田，抽驗面積共二二三七公頃，結果又發現四十九．四公頃污染農田，以鹿港鎮廿七．○七公頃最多，其次是花壇鄉一○．九公頃、彰化市四．三公頃、秀水鄉三．七五公頃，大村鄉三．三六公頃最少，污染農地中以銅超標最多，其次是鋅、鎳。

環保局統計，一○二年起到去年（一○五年）為止，全縣農地總調查面積六六四一公頃，當中五％面積約三四二．七八公頃污染農地，環保局擬分三期進行農地整治，一、二期五億七千萬元經費、整治二二五公頃，錢有著落並陸續進行中，剩下一一七．七八公頃，整治經費仍無。