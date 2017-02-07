〈中部〉台灣燈會虎尾燈區 明起試營運3天

2017-02-07

昨晚全區滿載測試

〔記者黃淑莉、林國賢／雲林報導〕台灣燈會雲林虎尾主燈區昨晚全區滿載測試，燈光耀眼奪目吸睛度百分百，明天起連續三天試營運，每天下午五點半至晚上十點半開放民眾入園賞燈，已進出虎尾燈區多趟的志工建議遊客，燈區佔地廣達四十公頃，最好穿休閒鞋或運動鞋，且要自備飲用水，進入燈區前一定要先上廁所。

台灣燈會虎尾主燈區將於十一日晚上開燈，主燈「鳳凰來儀」試燈後，這幾天白天、晚上都有許多民眾前往欣賞，雲林縣府昨天晚上六點首次執行電力滿載測試，考量民眾安全，昨天、今天管制遊客進出，只能在外圍觀賞。

台灣燈會主燈區在虎尾高鐵特定區、農博生態公園，分為核心燈區、迎賓燈區、主題燈區三大燈區，其中核心燈區即眾所矚目的「鳳凰來儀」主燈與「牛轉乾坤」、「祥獅獻瑞」、「鳥囀花開」等三座副燈，主燈高度達廿三公尺，以一萬九千組以上的燈光迴路系統，任何角度都可欣賞到千變萬化的光學奇幻美景。

迎賓燈區有祈福燈林與光環境，主題燈區則是傳統燈區、創意燈區、創新燈區、競賽燈區；另外有友善大地燈區、多元文化及燈會原鄉三主題燈區，展現雲林獨特的在地文化、自然生態、傳統技藝及宗教信仰。

最受矚目是八米高的偶戲主角「素還真」、「羅喉」兩座巨型戲偶，楊姓布袋戲迷說，八米高的「素還真」，布袋戲迷一定會想親眼目睹。

雲林縣長李進勇表示，北港燈區今天晚上七點開燈，虎尾燈區明天起連續三天試營運，下午五點半到晚上十點半全區開放，十一日至十九日燈會期間，週一至週四下午二點至晚上十點，週五至週日早上十點到晚上十點半。

志工楊惟智建議賞燈民眾穿運動或休閒鞋，入夜風大建議戴帽子，競賽燈區有許多造型可愛的花燈，要注意小孩走失，流動廁所數量夠但都在邊緣處，進入燈區最好先上廁所。

幸福奇雞 每日限量發送

另外，今年台灣燈會「幸福奇雞」小提燈，有「雞」與「蛋」兩種造型，在頸部、雙腳及尾巴皆以關節銜接身體，可轉動收合；雲縣府表示，今年共製作八萬盞小提燈，十一日起每天下午三點起在虎尾、北港兩燈區共三個地點供民眾排隊領取，每天限量領完為止。