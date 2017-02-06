〈南部〉（台南）冬雨少 水庫水位持續下降

2017-02-06

〔記者吳俊鋒／楠西報導〕全台冬雨少，已有北部地區調整水情燈號，而上個月中旬已開始供灌一期稻作的曾文、烏山頭等水庫，因水位持續下降，水情也令人關切，是否跟進預警，水利署南區水資源局近日將開會研議，專業評估後再做定奪。

蓄水率6成多 水情仍屬藍燈

南區水資源局副局長簡振源表示，目前台南水情仍屬正常的藍燈，由於已經開始供灌，加上從去年十二月份迄今，降雨量偏低，後續因應才引發關注，但無論如何調控，面對極端氣候，有很多不確定的變數，鄉親還是節約用水為要，切勿浪費。

截至昨天，曾文水庫水位標高為二一八．○二公尺，有效蓄水量三億一七七一萬立方米，蓄水率六十七．八九％，而烏山頭水庫有效蓄水量則是六○七○萬立方米，整體水情為莫拉克風災後排名第二，數據也落在往年同期的平均值範圍裡，還算穩定。

至於供應大台南民生用水為主的南化水庫，水位標高一七一．七八公尺，有效蓄水量是五八八三萬立方米，蓄水率也有六十．七二％，簡振源請民眾不要過度緊張。

密切監控 枯水期再撐3個月

簡振源說，一般南部要到梅雨季時，降雨才會開始明顯，因此目前仍得撐過三個月的枯水期，將密切監控水情，即時因應、調度，也希望民眾配合，平時多珍惜水資源。