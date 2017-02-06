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〈南部〉祖先神像鄰庄拜300年 子孫迎回作客

2017-02-06

〔記者王涵平／後壁報導〕後壁區侯伯里廖家祖先神像在墨林、菁寮里大廟德馨宮奉祀三百餘年，侯伯里里長廖義順今年農曆年前獲悉後，經與庄廟三恩府討論，將於正月十一（明天）請祖先回故里作客，地方傳為佳話。

墨林里大廟供奉翊濟相公

廖義順表示，年前接獲墨林里里長殷献政告知，德馨宮田都元帥前往中國進香時，考據發現田都元帥實為「翊濟相公」，也就是廖氏祖先廖長官，唐朝時為官清正、勤政愛民，後人塑像供奉。

由於殷家帶著廖長官渡海來台後，一直認為翊濟相公是田都元帥，自此在德馨宮奉祀三百餘年，廖義順告知廖家後代此事，還趕緊去德馨宮參拜，仔細詢問考證經過，端詳自家祖先神像雕刻情形，並向殷里長與廟方表達謝意。

廖義順進一步與庄廟三恩府商量，決定在正月十一以大轎至德馨宮將翊濟相公迎回侯伯里作客，正月十二再與三恩府奉祀主神黃二大使一起遶境。

侯伯里廖家明天請回祖先

廖義順表示，早期侯伯里十有八、九都姓廖，但隨著環境變遷、人口外流，廖姓跟著減少，可以尋根溯源發現廖家祖先安然在德馨宮受到妥善奉祀，廖家子孫都非常感謝，殷里長同意翊濟相公繼續留在德馨宮，而三恩府每年正月十一將會接廖家祖先回庄作客。

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  • 後壁區侯伯里廖家祖先在墨林、菁寮里大廟德馨宮奉祀三百餘年，侯伯里長廖義順獲悉後，與庄廟三恩府將於今年正月十一請祖先回故里作客。（記者王涵平攝）

    後壁區侯伯里廖家祖先在墨林、菁寮里大廟德馨宮奉祀三百餘年，侯伯里長廖義順獲悉後，與庄廟三恩府將於今年正月十一請祖先回故里作客。（記者王涵平攝）

  • 後壁區侯伯里廖家祖先在墨林、菁寮里大廟德馨宮奉祀三百餘年，侯伯里長廖義順獲悉後，與庄廟三恩府將於今年正月十一請祖先回故里作客。（記者王涵平攝）

    後壁區侯伯里廖家祖先在墨林、菁寮里大廟德馨宮奉祀三百餘年，侯伯里長廖義順獲悉後，與庄廟三恩府將於今年正月十一請祖先回故里作客。（記者王涵平攝）

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