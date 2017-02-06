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〈南部〉教部補助校舍補強費 逾10校受惠

2017-02-06

〔記者黃旭磊／高雄報導〕教育部補助高雄國中、小老舊校舍重建經費，超過十校受惠。

教育部於今年核定補助高雄市辦理「公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫（一○六至一○八年度）」經費，金額為老舊校舍拆除重建工程六億三千多萬元、補強工程十二億八千多萬元兩案，其中，瑞豐國中校舍改建工程以及明義國中、小港、瑞祥、太平、青山、鳳林、坪頂等國小校舍補強工程受惠。

立委賴瑞隆表示，去年二月六日高雄美濃地震，全國有四百八十一所學校受災，高雄市九十五校受災，數量排名全國第二，夏天又遭強颱莫蘭蒂重創，凸顯校舍老舊失修及耐震設備不足等問題。

教育界指出，地震天災頻繁，期待政府進行校舍健檢、耐震評估並擬定重建補強計畫，重視老舊校舍安全問題，並讓孩童在安全空間學習。

據了解，工程費由行政院中央災害準備金、二級準備金支應，減輕市府負擔；而除了中央挹注經費，高雄市議會也於第三次定期大會中提案要求市府成立「各級學校校舍整建專案小組」，動用市府第二預備金補強或拆除重建老舊校舍。

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