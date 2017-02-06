〈南部〉【今年首例H7N9境外移入病例】一台商重症 衛局︰中國南方疫情嚴重
2017-02-06
〔記者方志賢／高雄報導〕疾管署公布今年首例H7N9境外移入病例，高市六十九歲男性台商到中國廣東工作，上個月底返台就醫並確診，患者現陷入昏迷，病情非常危急，高市衛生局也提醒民眾，中國南方疫情嚴重，前往旅遊不要到傳統市場接觸禽鳥類，也別吃生雞蛋，避免吃進病毒。
高市衛生局疾管處長潘炤穎表示，H7N9目前主要傳染途徑是人接觸禽鳥，並沒有人傳人的病例，中國南方的疫情比想像嚴重，民眾前往旅遊應避免到傳統市場；此外，政府加強邊境禽鳥檢疫，但無法防堵可能帶有病毒的候鳥往南飛，並與本土禽鳥接觸，這段期間，民眾到戶外少接觸禽鳥，家中飼養禽鳥者也要提高警覺。
患者上個月底返台 現陷入昏迷
高市衛生局指出，這名患者是上個月廿三日在中國廣東出現發燒、畏寒症狀，廿五日從小港機場入境，被篩檢站檢查出他發燒異狀，隔天他到醫院就醫，被通報疑似新型Ａ型流感，廿九日又因發燒、咳嗽有痰、呼吸喘，到某醫學中心就醫，並給予克流感藥物。
衛生局說，二月一日患者因症狀未改善再度就醫，診斷為肺炎，二月二日通報新型Ａ型流感及不明原因肺炎，並採檢送驗，四日確認為H7N9陽性。患者目前在醫院加護病房救治，昏迷指數僅有三分，狀況非常危急。
H7N9尚無人傳人的病例，但患者曾到兩家醫院就醫，衛生局仍對曾與患者接觸的醫護共八十二人進行健康追蹤管理，都無異狀。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
- 台南T-Bike 今增12處租賃站
- 國道一號仁德交流道新匝道通車 182線塞車有解
- 台北燈節小奇雞 柯P︰ 比福祿猴可愛
- 陳菊發紅包 祝雞年行大運
- 時薪調至133元 勞工局：工讀生除夕~初三給266元
南部‧本日最多瀏覽
陳菊拜天公 祈求小英讓台灣改革成功
大年初九「天公生」，高雄市長陳菊陸續前往仁武、左營及鳳山等三間天公廟，祈求台灣風調雨順、高雄平安無災，蔡英文總統領導的團隊讓台灣改革成功，也保佑蔡總統「有勇氣、要堅持」。農曆正月初九是玉皇上帝的誕辰，…
網友回應
熱門新聞
- 北投人倫慘劇 警懷疑狠父對3子女先下迷藥
- 超商工讀生疑遭搶匪砍斷掌 警封鎖現場緝凶
- 《九品芝麻官》烈火奶奶 肺部衰竭今晨病逝
- 她，也面斥國發會…
- 修正關中版本 國民黨團將提對案
- 藍營布局2018縣市長 傳周錫瑋等人都在名單內
- 不止台中柳川 全台將投630億改造43河親水空間
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 MOFA to ‘negotiate’ with US on Diaoyutai remarks
- 〈徵文啟事〉家長很脫線
- 開黃腔邀學生的媽愛愛 男老師判刑5月
- 比強國還強的可描述天氣現象？這鄉空品測站一進駐馬上現形
- 僑外生留台評點制薪資訂下限生變
- 台啤「出外一條龍」 港都2連勝
- 小檔案》辛炳隆
- 篩選倍率小檔案
- 五木寬年唱200場 靠演唱會健身
- 川普尋求解凍移民禁令受挫 待司法對決
- 台灣攝影史首次 綜藝團系列完結篇問世
- 試委不滿年改案 3月送立院仍有變數
- 萌犬遭棄養 正妹所長PO網求援
- 藍鈞天迷醉黑森林 偷嗑酒釀櫻桃
- 國產SUV小改款-1
- 體育署長「浮出檯面」 傳林德福接任
- NFL超級盃獵鷹鬥愛國者 矛盾對決
- 許厝童尿液檢驗 國健署明開會解讀
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 MND overhaul to boost morale
- 同穿一條表演褲 同闖LamiGirls決選
- 《自由廣場》請延長台灣燈會展期
- 教練父親穩軍心 雙詹台灣女網賽連霸
- 考國文寫英文研議給分 李茂生：英文比較高尚?
- 士官有福了 國防部將加薪、提高位階
- 《自由廣場》自願被綁架
- 〈戀愛翹翹板〉愛上單親媽媽論婚嫁 女友卻對再婚沒信心
- 政策轉向 川普改追求弱勢美元？
- 河岸／熱風 － 記憶一個時代
- 台灣、中國軍艦同名 至少四艘
- 試試青春肉體…開黃腔誘人妻 男老師無罪變有罪
- 《鄰居訝異》這家人平常都好好的
- 法總統候選人 競搭川普便車
- 持手機打老婦 婦人店面遭不明人士噴漆
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉【今年首例H7N9境外移入病例】一台商重症 衛局︰中國南方疫情嚴重
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分