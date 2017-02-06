〈南部〉【今年首例H7N9境外移入病例】一台商重症 衛局︰中國南方疫情嚴重

2017-02-06

〔記者方志賢／高雄報導〕疾管署公布今年首例H7N9境外移入病例，高市六十九歲男性台商到中國廣東工作，上個月底返台就醫並確診，患者現陷入昏迷，病情非常危急，高市衛生局也提醒民眾，中國南方疫情嚴重，前往旅遊不要到傳統市場接觸禽鳥類，也別吃生雞蛋，避免吃進病毒。

高市衛生局疾管處長潘炤穎表示，H7N9目前主要傳染途徑是人接觸禽鳥，並沒有人傳人的病例，中國南方的疫情比想像嚴重，民眾前往旅遊應避免到傳統市場；此外，政府加強邊境禽鳥檢疫，但無法防堵可能帶有病毒的候鳥往南飛，並與本土禽鳥接觸，這段期間，民眾到戶外少接觸禽鳥，家中飼養禽鳥者也要提高警覺。

患者上個月底返台 現陷入昏迷

高市衛生局指出，這名患者是上個月廿三日在中國廣東出現發燒、畏寒症狀，廿五日從小港機場入境，被篩檢站檢查出他發燒異狀，隔天他到醫院就醫，被通報疑似新型Ａ型流感，廿九日又因發燒、咳嗽有痰、呼吸喘，到某醫學中心就醫，並給予克流感藥物。

衛生局說，二月一日患者因症狀未改善再度就醫，診斷為肺炎，二月二日通報新型Ａ型流感及不明原因肺炎，並採檢送驗，四日確認為H7N9陽性。患者目前在醫院加護病房救治，昏迷指數僅有三分，狀況非常危急。

H7N9尚無人傳人的病例，但患者曾到兩家醫院就醫，衛生局仍對曾與患者接觸的醫護共八十二人進行健康追蹤管理，都無異狀。