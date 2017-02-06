| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
同樣17歲！砍斷打工學生手腕 搶嫌落網
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉【今年首例H7N9境外移入病例】一台商重症 衛局︰中國南方疫情嚴重

2017-02-06

〔記者方志賢／高雄報導〕疾管署公布今年首例H7N9境外移入病例，高市六十九歲男性台商到中國廣東工作，上個月底返台就醫並確診，患者現陷入昏迷，病情非常危急，高市衛生局也提醒民眾，中國南方疫情嚴重，前往旅遊不要到傳統市場接觸禽鳥類，也別吃生雞蛋，避免吃進病毒。

高市衛生局疾管處長潘炤穎表示，H7N9目前主要傳染途徑是人接觸禽鳥，並沒有人傳人的病例，中國南方的疫情比想像嚴重，民眾前往旅遊應避免到傳統市場；此外，政府加強邊境禽鳥檢疫，但無法防堵可能帶有病毒的候鳥往南飛，並與本土禽鳥接觸，這段期間，民眾到戶外少接觸禽鳥，家中飼養禽鳥者也要提高警覺。

患者上個月底返台 現陷入昏迷

高市衛生局指出，這名患者是上個月廿三日在中國廣東出現發燒、畏寒症狀，廿五日從小港機場入境，被篩檢站檢查出他發燒異狀，隔天他到醫院就醫，被通報疑似新型Ａ型流感，廿九日又因發燒、咳嗽有痰、呼吸喘，到某醫學中心就醫，並給予克流感藥物。

衛生局說，二月一日患者因症狀未改善再度就醫，診斷為肺炎，二月二日通報新型Ａ型流感及不明原因肺炎，並採檢送驗，四日確認為H7N9陽性。患者目前在醫院加護病房救治，昏迷指數僅有三分，狀況非常危急。

H7N9尚無人傳人的病例，但患者曾到兩家醫院就醫，衛生局仍對曾與患者接觸的醫護共八十二人進行健康追蹤管理，都無異狀。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
陳菊拜天公 祈求小英讓台灣改革成功

大年初九「天公生」，高雄市長陳菊陸續前往仁武、左營及鳳山等三間天公廟，祈求台灣風調雨順、高雄平安無災，蔡英文總統領導的團隊讓台灣改革成功，也保佑蔡總統「有勇氣、要堅持」。農曆正月初九是玉皇上帝的誕辰，…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤照燒山藥
芋香高麗蒸
鮮魚時蔬可樂餅
溫沙拉✤好吃秘訣
轉寄

標題：〈南部〉【今年首例H7N9境外移入病例】一台商重症 衛局︰中國南方疫情嚴重


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月6日‧星期一‧丁酉年正月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.