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同樣17歲！砍斷打工學生手腕 搶嫌落網
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉小檔案

2017-02-06

● 地段率：

地段率是依據房屋所處街道村里的商業交通情形、房屋供求概況，並比較不同地段的房屋買賣價格等，以評定房屋標準價格。

高雄市目前各行政區的地段率，分為13級，調整率從80%至200%不等，以市區來說，大概介於110%至130%，超過150%以上比較少。

● 房屋稅計算公式：

房屋稅=房屋現值×適用稅率×課稅月數/12。

＊房屋現值=核定單價×（1-折舊年數×折舊率）×地段率×面積。

（記者葛祐豪整理）

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