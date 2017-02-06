〈南部〉今年房屋稅 高雄稅捐處︰與去年持平
〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市去年地價稅大漲惹民怨，今年房屋稅是否跟漲引發關切。高市稅捐處表示變化不大，民眾如果適用自用住宅稅率，每戶房屋稅平均約四千元；不過市府預計調漲農十六等交易熱絡精華區的地段率一至二成，將反映在明年的房屋稅上。
去年十一月開徵的地價稅，由於高雄市公告地價漲幅達三十二．五二％，引發民眾反彈聲浪，議員質詢時更擔憂可能產生連鎖效應，導致今年的房屋稅跟漲。
房屋稅是地方稅，有鑑於高雄市房屋標準單價表已三十年未調整，為配合中央政策，高市府於一○三年大幅調漲房屋標準單價八十一％，同時調高九四五條道路的地段率。
房屋標準單價與地段率每三年檢討一次，高雄市稅捐稽徵處目前正蒐集評定資料，但考量三年前已大漲過一波，加上當前整體經濟環境、房屋交易量萎縮、民眾薪資不增等因素，預期今年的房屋稅課徵金額約在九十五至九十六億元，與去年差不多。
若自用住宅稅率 每戶平均繳四千元
稅捐處表示，如果民眾適用自用住宅稅率，今年每戶繳納的房屋稅平均約在四千元，但稅捐處強調這是平均值，每戶房屋依核定單價、地段率、面積的不同，房屋稅還是差很大。
交易精華區 地段率擬調漲一至二成
稅捐處也預計調漲市區交易熱絡精華區的地段率，包括農十六、高美館特區、文山特區等區域的地段率，將調漲十％至二十％，同時針對旗山、甲仙等偏鄉區段的地段率，可能調降十％左右，預期今年通過後，明年（一○七年）才適用新的房屋稅。
家住高美館附近的劉先生認為，薪水沒漲，房屋稅明年卻可能又要漲，希望市府打房別針對只有一戶的自住型住戶，而應把矛頭指向名下登記房屋多戶者，調高他們的稅率。
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