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〈南部〉蘭嶼飛魚季禁潛水 觀光業者反彈

2017-02-06

〔記者王秀亭／台東報導〕每年二月中旬進入蘭嶼飛魚季，蘭嶼鄉公所基於尊重族人的習俗及禁忌，日前公告從二月一日至六月三十日，嚴禁在各部落傳統港澳及捕撈魚場進行浮潛、深潛等活動，引發在地觀光業者反彈，怒批雖認同鄉公所的作法，但只限制浮潛、深潛活動，非捕魚以外的所有水上活動，顯然有針對性，加上限制範圍太過籠統，恐引發爭議，鄉長夏曼．迦拉牧表示，會再找時間與相關業者協調說明。

港澳魚場設限 長達5個月

飛魚季是蘭嶼重要的歲時祭儀，島上居民視飛魚為神賜予的禮物，這段期間只捕撈飛魚，讓其他魚種及海洋生態有繁衍復育時間，近年來蘭嶼觀光產業蓬勃發展，偶有觀光與傳統所衍生的衝突傳出，蘭嶼鄉公所在今年飛魚季開始前，首度訂下禁止在傳統港澳及捕撈魚場進行浮潛、深潛活動。

在地觀光業者阿雄表示，鄉公所未先告知或與相關業者討論，就逕行發文，乾脆明定浮潛、深潛業者這段期間不接客算了，而浮潛前的練習及出海深潛都須從港澳出發，傳統港澳、捕撈魚場的界線，應該再與各部落耆老討論並明確劃定，才不會讓業者誤入，而依島上習俗，飛魚季最禁忌其他水上活動也只一週，限制時間卻長達五個月。

阿雄指出，島上還有拼板舟體驗、夜觀飛魚等其他水上活動，只限制浮潛及深潛，恐影響觀光業發展。

夏曼．迦拉牧解釋，主要是不讓水上活動打擾傳統歲時祭儀，而拼板舟體驗及夜觀飛魚等水上活動，通常在飛魚季結束推出，若真有業者違反規定，多仰賴互相監督及提醒。鄉公所不只鼓勵及補助各部落、各家族造舟，也舉辦海洋拼板舟比賽，今年將在飛魚季期間舉辦拼板舟釣鬼頭刀比賽，都是減緩鄉民以機械船取代拼板舟捕魚的方法。

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